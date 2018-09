Esta vereda es un basural

Hola, somos vecinos de un barrio ubicado cerca del arroyo Las Piedras, en cercanías de Quilmes Oeste, y nuestra preocupación es que se ha formado un basural más que un espacio verde como lo era antes. Lo más terrible es que todos conocen esta realidad y nadie viene a limpiar la mugre del lugar que, día a día, crece y con ella aumentan las posibilidades de enfermedades. Por otra parte, el olor que generan los residuos es espantoso, ya no se aguanta.

Particularmente este problema me toca de cerca porque tengo a mi sobrinita con fibrosis quística y vive internada por la contaminación que genera la acumulación de basura. Pido, por favor, que alguien se haga cargo de esto, porque somos vecinos que pagamos nuestros impuestos y queremos que los funcionarios cumplan con nosotros. Después de mil vueltas y de tocar una y otra vez las mismas puertas de los que me juraron que iban a solucionarlo, acudo a "Crónica" para que el caso se haga visible y pueda encontrar la ayuda que tanto deseo. Si bien yo tengo el caso de mi sobrina, todos los vecinos estamos en la misma situación y todos sufrimos los percances que esto genera.

Noelia Benítez - DNI 39.405.829

Barrio de Quilmes totalmente olvidado

Junto a mis vecinos queremos denunciar el abandono del barrio Las Rosas de Quilmes Oeste, donde falta la iluminación, las calles de tierra están intransitables y hay basurales a cielo abierto, entre muchos otros problemas. Estamos totalmente olvidados, a la deriva. Estamos cansados de pedir mejorar las calles. Tenemos abuelos con problemas de salud y a veces es imposibles que ingresen las ambulancias o algunos autos particulares no quieren entrar por el deplorable estado de las calles. Además, con suerte funciona un palo de luz por cuadra. Es una boca de lobo esto. Estamos ubicados entre las calles Avenida Mosconi, Camino General Belgrano, Cravioto y Lafinur. Por otra parte, tenemos todas las boca de tormenta tapadas, así que cuando llueve, terminamos inundados.

Manuel García - DNI 29.228.638

Chicos sin clases en José C. Paz

En José C. Paz los chicos aún no empezaron las clases luego del receso invernal por el pésimo estado de las escuelas. La mampostería del techo se cae y no hay vidrios en las ventanas, así que no vamos a mandar a nuestros hijos a que tengan clases con dos o tres grados en un salón en estas condiciones. Hacemos marchas todos los días y nos ignoran de todos lados. Solicitamos que esto se solucione porque ¿quién les devuelve el tiempo perdido en la escuela a nuestros nenes? Además, no hay semáforos en cinco cruces de la zona, donde hay colegios, por lo que solicitamos que se coloquen semáforos para la seguridad de los chicos. Es un peligro porque pasan autos y camiones a mucha velocidad y cientos de chicos pasan por la zona, y hay que estar con cuatro ojos viendo si no viene un auto, una moto o una camioneta.

Gladys Duarte - DNI 24.273.024

No hay luz hace más de dos semanas

Lo que se está viviendo en la zona de Longchamps, en el partido de Almirante Brown, es insostenible. Estamos sin luz hace más de dos semanas debido a que se quemó un trasformador y todos los cables, que siguen con electricidad, quedaron tirados en la calle y cada tanto echan chispas. Las veredas están intransitables. Hay una parada de colectivo justo donde hay unos cables y la gente tiene que ir esquivando todo eso. Es un peligro. ¿A ustedes les parece que se puede vivir en estas condiciones?

Son muchísimas las cuadras afectadas por la falta de suministro, por lo que pedimos con urgencia que esto se solucione. Ya a las seis de la tarde hay que meterse en las casas porque se pone de noche y queda todo a oscuras, así que es una inseguridad tremenda transitar por ahí. Al parecer, una fase estaba funcionando a una energía que no correspondía y eso llevó a que explote, lo que a a su vez también dañó todos los cables. Confío en que este reclamo llegará a los responsables y, después de tanto tiempo y sufrimiento, el problema se resolverá.

María Eugenía Camelino - DNI 24.870.599

Un cartel pone en riesgo a los vecinos

Esto es en Avenida Balbín al 2300, entre Avenida Olazabal y Blanco Encalada, en pleno barrio porteño de Belgrano. Ese cartel empezó a caerse hace un montón de días y ahora está ahí, en el aire, en cualquier momento se termina de caer y puede pasar cualquier cosa. Este cartel suelto apoyado está en la puerta de una escuela, por lo que cientos de chicos pasan a diario y corren el peligro de que les pase algo. Llamamos reiteradamente al 103 pero no nos responden; ya no sabemos a quién acudir.

La verdad que estamos esperando una tragedia. Los días de viento, el cartel se balancea y pareciera que va a salir volando. Además, más de una vez algún chico se apoyó sin saber que estaba suelto y casi se cae. Espero que esta publicación sirva y saquen el cartel; no queremos que lo vuelvan a poner.

Fernando Villareal - DNI 23.328.349

Postes electrificados en plaza de Bernal

Lo que está pasando en la plaza de Villa Itatí, en Bernal, es grave y alguien tiene que ocuparse. Los postes de luz están electrificados y es un peligro enorme. Hace pocos días murió electrocutado un perro y de suerte que no fue un niño.

Todos los días hay nenes en la plaza jugando, solos o acompañados, pero están ahí en peligro constante. Ya se hicieron reiterados reclamos a las autoridades pero no nos contestan debidamente, por lo que decidimos acudir a una reunión vecinal, en la que contamos lo que está pasando y dijeron que ya se habían hecho reclamos, pero por lo visto no arreglaron nada. Estamos desesperados. ¡No queremos otra desgracia! El perro que murió era del tamaño de un nene de cinco años, entonces tranquilamente puede matar a un chiquito. Por eso escribo estas líneas, para que la denuncia se haga pública y llegue a quien se tenga que encargar, y para que los vecinos de la zona tengan cuidado y no vayan a la plaza.

Paola Alegre - DNI 29.374.404

Árbol ocasiona un desastre

Quería hacer una denuncia porque una empresa rompió un caño en la vereda de mi casa y no quieren arreglar el desastre que hicieron porque “hay un árbol que dificulta las tareas”, por lo que culparon al municipio de que esto siga así. El árbol en cuestión empezó a caerse y desde la municipalidad no lo sacaron, por lo que se cayó, pero todavía hay una parte y, al parecer, imposibilita el arreglo de mi vereda.

Esta situación es en Berutti 2274, en Villa Maipú, en el partido de General San Martín. Esto es un desastre y hace un mes que estoy así. Además, sale agua continuamente, que viene de las cloacas, así que es un asco y el olor es insoportable, ya no se pude vivir así.

Mónica Heras - DNI 24.608.424