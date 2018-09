Inundados y entre la basura

Quiero denunciar las precarias condiciones en las que vivimos los vecinos de la calle Holmberg, entre Monteverde y Venacio Flores, en Almirante Brown.

Calles inundadas y basura. Ese es el panorama de todos los días. Estamos cansados de esta situación, ya que cada vez que llueve esa basura se acumula en las canaletas y agrava aún más el conflicto.

Si bien pedimos una ayuda a las autoridades, este mensaje también va dedicado a los vecinos mismos del lugar, muchos de los cuales no colaboran y tiran basura sabiendo que después se inunda todo. No se puede vivir en un ambiente donde reina el descontrol y el descontento general. Si entre nosotros no nos ayudamos, nadie va a hacerlo por nosotros. Espero que lean esto y entiendan que lo que hace uno.

Luciana Ramos - DNI 31.982.469

Este es el panorama que encuentran los vecinos todos los días.

Desidia total en Moreno

Esta foto la saqué en el cruce Castelar, en la localidad bonaerense de Moreno. Hace 45 días que nos vienen prometiendo el asfalto y nunca cumplen con lo que dicen. Esto es una desidia total, vivimos en un estado de abandono increíble.

Hace como un mes que empezaron a remover el terreno de unas tres cuadras de largo pero ahí dejaron todo abandonado. La obra se empezó pero, literalmente, quedó abandonada. Hay montículos de piedras y tierra amontonados. Si bien todos estamos alarmados frente a esta situación, los comerciantes somos los que más preocupados estamos. Este penoso problema nos perjudica directamente en nuestra actividad porque los clientes no pueden ni quieren venir a los locales por lo destruido que está el lugar.

María Cristina Buin - DNI 14.327.707

Comerciantes aseguran que viven en un estado de abandono increíble.

Exigen la entrega de viviendas dignas

Soy de Luján, una de las tantas zonas inundadas. Hace 4 años nos prometieron que se iban a construir 202 vivienda dignas, con una estructura adecuada. Sin embargo, solamente se entregaron 30 en todos estos años.

Somos vecinos que vivimos en chozas muy precarias, que ante la mínima lluvia se inundan. Sufrimos constantemente estas inundaciones, las cuales se desatan cada vez con más frecuencia.

Mientras tanto, esperamos las viviendas que nos prometieron hace ya tanto tiempo. Ahora hay un cartel en el predio que dice que están construyendo 88, pero es una mentira porque no hay nadie ahí trabajando.

Queremos ser escuchados y exigimos que quien tenga que hacerse responsable, lo haga. No puede ser que siempre que llueve, aunque sean unas pocas gotas, nosotros terminamos con el agua hasta las rodillas y llenos de barro.

Rubén Ángel Torres - DNI 26.007.156

Denuncia a estafadores

Escribo estas líneas para denunciar a dos personas estafadoras, quienes brindan un servicio de alquiler de departamentos y se quedan con el dinero y te cortan los servicios y te intiman para que desalojes el inmueble para quedarse con tu dinero. Así volver alquilar y estafar a otra persona necesitada de vivienda.

Yo soy una de las tantas damnificadas, y el viernes pasado fuimos en conjunto de otros inquilinos que están en igual situación hacia la comisaría de Paso del Rey a efectuar la denuncia correspondiente, la cual no fue recibida en mi caso por no haber causa penal pero sí la de los otros inquilinos, ya que ellos fueron lastimados y presentan lesiones. Ya no sabemos cómo enfrentar este problema y tenemos miedo, ya que hay criaturas en medio de todo esto... El conjunto de vecinos del barrio se acercó a hacernos saber su apoyo ya que conocen a estos estafadores y fueron testigos del consecutivo accionar de éstos.

Nos sentimos totalmente indefensos, por eso decidimos hablar públicamente y contar la injusticia que estamos viviendo.

Macarena Rebustini - DNI 38.346.187

Un cable colgado genera preocupación

En el barrio de José Ingenieros el jueves 20 de septiembre, a eso de las 12 del mediodía, un auto chocó un palo de luz, el cual quedó prácticamente colgando. Este accidente ocurrió en la calle República Árabe Siria 1903, esquina Brandsen.

Realizamos muchos reclamos estos días porque hay un cable que quedó en la vereda, además de que no hay luz en la zona. Ya no sabemos a quién más elevar nuestro reclamo; nadie nos escucha. La empresa prestadora de servicio no se hace cargo ni tampoco parece estar motivada en solucionar el problema.

Siendo totalmente sincero, con los vecinos creemos que tiene que pasar una desgracia para que se dignen a arreglar el palo, por eso acudo a Crónica y hago público el caso.

Néstor Hugo Fabián Joffe - DNI 18.362.296

Olvidados: nunca pasa el barrendero

Vivo sobre la colectora de la Autopista General Paz, entre Carlos Tejedor y Polonia. Les aseguro que nunca, pero nunca, pasa el barrendero. Tengo vecinos que viven acá hace 40 años y no saben lo que es ver pasar a uno. Para que se ubiquen, esto es Villa Insuperable, en La Tablada.

Yo hace 27 años que vivo acá pero hay vecinos mucho más viejos que nunca vieron pasar al barrendero. Salgo a trabajar a las 6 de la mañana todos los días y los veo a estos trabajadores en pareja pero nunca están laburando. Siempre van caminado, muy tranquilos, hablando. Lo que más bronca da es la mugre que se acumula y nadie la junta. Tenemos que ser los vecinos quienes limpien las calles y las veredas.

Además, pagamos una fortuna de luz y tenemos cortes a cada rato. Repito: hay mucha gente grande acá, y no pueden estar haciendo tareas que tendrían que hacer otros (a quienes les pagamos), además de que es insalubre vivir con permanentes cortes de electricidad. Son servicios que pagamos todos los meses pero nunca podemos gozarlos por causas que exceden nuestras responsabilidades.

Un agujero en medio de la calle

Los vecinos de Claypole estamos cansados de reclamar por el estado de la calle Claudio León Sempere al 3500, entre San Francisco de Asís y Villegas. Supuestamente este tramo figura asfaltada en los documentos municipales, pero no es así. Es más, el estado es deplorable y hace varias semanas se abrió un agujero en el medio de la calle.

Hace menos de un mes quedó incrustado un camión en uno de estos pozos, los cuales se producen porque estuvieron perforando hace casi un año y medio el caño principal de la cloaca y se dejó todo así nomas.

Esto significa un problema tanto para los vehículos como para todas las personas que nos movilizamos a diario por acá. Además, hay una escuela cerca y cientos de chicos se pasean todos los días.

Hilda Beatriz Rivas - DNI 14.283.631