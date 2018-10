Bernal: quejas por la recolección de basura

En Bernal Oeste, en el límite con Wilde, Avellaneda, pasa un camión volcador que levanta la basura sobre los canteros muy cada tanto. Nosotros pagamos los impuestos correspondientes, por lo que el camión recolector de la basura tendría que pasar todos los días a una hora determinada, pero esto no sucede y, la verdad, así no se puede seguir viviendo.

Sin embargo, esto no es nada porque la situación suele ser mucho peor. Es vergonzoso la cantidad de basura que hay sobre los canteros. Ya estamos cansados de hacer reclamos, estoy dispuesto a comunicarme con quien tenga que hacerlo para que la situación cambie. Las veredas son un asco también porque no hay barrendero. Tienen que pasar y tampoco se los ve nunca. Las calles mismas se llenan de basura y pasan días y días así hasta que vienen a recolectarla. Deciden pasar cuando la situación ya es incontrolable, cuando literalmente se forman montañas de residuos. Por favor, pido que este problema se solucione. La calidad de vida de todos los vecinos está en juego porque toda esa basura genera contaminación y atrae bichos.

Carlos Monti - DNI 23.952.323

Palermo: taparon los murales

Quiero expresar la tristeza que siento por lo que pasó en la cuadra donde vivo, en el barrio porteño de Palermo, específicamente en la calle Fitz Roy al 1141. Toda esta zona es una lugar histórico caracterizado por sus imponentes murales y pinturas callejeras. Muchísimos turistas y personas en general vienen a sacarse fotos y a contemplar las enormes obras de arte, las cuales están prácticamente en todas las cuadras. Sin embargo, a mitad de semana, borraron esos dibujos artísticos y pintaron toda una pared de gris. Ante la sorpresa de la situación, acudí a los que estaban pintando la pared a preguntarles por qué lo hacían, pero no me dieron ninguna explicación. Con los vecinos nos preguntamos lo que pasaba y nos dimos cuenta de que están tapando los murales en todo el lugar. Una tristeza.

María Elena Rey - DNI 22.915.002

Internet: cuidado con las compras

Quiero contarles lo que me pasó para alertar a la comunidad. El lunes hice una compra a través de Internet y la persona que me vendió el producto me dijo que en dos o tres días me llegaba. Sin embargo, por un problema ajeno al vendedor, el producto todavía no me llegó. Me dijo que hay un paro indeterminado por parte de la empresa que realiza las entregas, lo que afectó a miles de compradores de todo el país. A lo que voy es hasta dónde los derechos del comprador y del trabajador no se chocan.

Parece injusto que un servicio como el de las entregas se vea interrumpido y afecta al comprador y deja mal parado al vendedor, porque todas las críticas y reclamos recaen en él. Tendría que haber una forma más inteligente y contundente de resolver el tema de las protestas para que no se pierda trabajo por una medida de fuerza. Espero que esta semana se solucione ese problema porque yo ya pagué.

Ramón Soto - DNI 94.686.957

Angustiado por vivir a oscuras

Estamos cansados de los cortes de luz en la zona sur, en Claypole y Don Orione. Estuvimos más de dos semanas a oscuras. Sólo pedimos que vengan a hacer un mantenimiento diario. Fuimos muchísimas las familias afectadas. El miércoles éramos más de 60 vecinos en las calles reclamando. La única respuesta que nos dieron es que no les llegó ningún reclamo. Nosotros mismos pusimos plata para comprar los fusibles, los cables y todo lo que sea necesario.

Hace unos días explotó y se prendió fuego un transformador, lo que hizo que muchos cables quedaran tirados en la calle haciendo cortocircuito, algo muy peligroso para todos los vecinos. A dos cuadras de donde pasó esto hay un colegio, por lo que la zona es sumamente transitada por menores y corren peligro de que les pase algo o sufran algún accidente. A mí me pasa todo esto en Claypole, pero tengo familia en Don Orione y me cuentan que están en la misma. La verdad que es una vergüenza estar viviendo así. Lo único que pedimos es un poco de dignidad y que nos escuchen. Queremos dejar de vivir en el olvido.

Agostina Sánchez - DNI 37.688.386

González Catán: calles intransitables

En González Catán, en el Barrio Los Ceibos, la situación es inaguantable y estamos desesperados. La semana pasada vi las denuncias del diario Crónica y me animé a mostrar lo que pasa acá. La foto está sacada en la calle Villanueva al 1400, esquina Escarlatti. Ya reclamamos muchísimas veces y nadie nos ayuda. Primero nos dijeron que iban a esperar a que baje el agua para arreglar la calle, pero el agua bajó y nadie vino. Después nos prometieron que iban a poner un tubo para que el agua drene, pero tampoco pasó.

Ya no pasa el camión de la basura ni entran las ambulancias. Cada vez que llueve se inunda todo y quedamos con el agua hasta las rodillas. Ahora la calle se hundió literalmente, hay pozos muy profundos que si uno no conoce y se mete, se queda atascado.

Luciano Ploza - DNI 28.442.481

José C. Paz: pide por semáforos

Los vecinos de José C. Paz estamos reclamando hace meses para que pongan semáforos en por lo menos cinco cruces, donde hay colegios y miles de chiquitos en riesgo. Puntualmente, exigimos que se coloquen en los cruces de Chopin y Ruta 8; Manuel Pinazo y Ruta 8; 18 de Octubre y Ruta 8; Castelli y Ruta 8 y, por último, Alsina y Ruta 8. En toda esta zona hay varias escuelas e instituciones a las que asisten a diario muchísimos chicos, de los cuales la mayoría vuelven solos a sus casas y no tienen a alguien que les diga “cuidado” ni los ayude a cruzar las calles. Además, los vehículos pasan demasiado rápido y más de una vez estuvimos a segundos de lamentar una tragedia. Tampoco hay señalización que avise que se trata de una zona escolar, como así tampoco hay un reductor de velocidad.

Hago este reclamo por precaución. No quiero que pase un accidente tremendo que les abra los ojos a las autoridades y las obligue a tomar medidas. Con los vecinos hicimos un montón de reclamos y siempre prometen que van a poner semáforos pero nunca lo hacen.

Jorge Gutiérrez - DNI 26.254.266

Problemas con las cloacas en Villa Celina

Villa Celina, localidad del partido de La Matanza, está viviendo uno de sus peores momentos. Tenemos un problema en las cloacas que está generando un caos sin precedente en el lugar. Como se puede ver en la imagen, hay un tubo que expulsa todo lo que sale de las cañerías y formó una especie de río que pasa todo por atrás de un barrio. Ahí, al aire libre. El problema es que ya murieron un montón de perros, gatos y hasta caballos que tomaron agua de ahí. Pedimos que alguien venga a hacerse cargo y limpie todo esto, porque si esa agua mató a un caballo, tranquilamente puede matar a un nene. Si bien ese es el problema principal que tenemos, también sufrimos el olor nauseabundo que sale. Los días de calor no se puede salir a la calle.

María Luisa González - DNI 23.459.865