Autos abandonados preocupan a vecinos

Mi denuncia es por el abandono de tres autos sobre la calle Puán entre Fernández de Oliveira y Caseros, en Tres de Febrero. La situación, lejos de mejorar, cada vez empeora más y los vecinos estamos cansados. Los vehículos fueron desmantelados y dejados en la vía pública en diciembre de 2017, enero y abril de este año, y siguen ahí. Ya se hicieron varias denuncias a la municipalidad, pero no nos da ninguna solución. Queremos que retiren lo que queda de estos autos, que se encuentran sin patente, con su interior y exterior repletos de basura. Hace meses, gente que no es del barrio los está usando de basurero y depositan ahí cualquier tipo de cosa. Lo más preocupante es que hay delincuentes que se esconden atrás de los vehículos para arrebatar a los vecinos que pasan por el lugar. .

Rosana Evangelina Galeano - DNI 25.432.005



¿Existe un clon del Presidente?



Voy a compartir una primicia con mi querido diario Crónica. Eso si: no puedo revelar la fuente. Les comento que el señor Mauricio Macri es un clon, sí, un clon como la oveja Dolly. El verdadero Mauricio está en Bahamas tomando piñas coladas y disfrutando. Habló de cosas ridículas como pobreza cero y otros tantos disparates que sólo algún tonto pudo haber creído. Pero, ¿qué pasa con los clones? No son los mismos, eso ocurre cuando nos metemos con la naturaleza, el que vemos, el clon, nunca dice nada de lo que el verdadero afirma. Fíjese ciudadano que no tiene convicción, al hablar titubea, en fin, es un clon, no es lo mismo. Dicen que el ex presidente Carlos Saúl Menem quiso hacer lo mismo pero los científicos al verlo tan viejo y cómo está, no se hacían cargo, por lo que le dijeron que no. En fin, queridos lectores de Crónica, que Dios nos ayude.

Edmundo Mayorga - DNI 6.151.322

Reclamo por pésimo estado de una ruta

Soy una vecina de la localidad de Vaca Huañuna, en la provincia de Santiago del Estero. Quiero saber si alguien puede investigar la razón por la cual el estado de la Ruta Provincial N° 2 es lamentable. La ex comisionada de la localidad, Anabel Lemos, nos prometió que la iban a asfaltar y eso nunca pasó. Es más, el camino está cada vez peor. Ante los reiterados reclamos y las inexistentes explicaciones, junto con un grupo de vecinos nos acercamos al municipio para hacer pública la queja, pero nos encontramos con que la ruta figura como asfaltada, algo totalmente falso. No se puede circular más y cuando llueve es un horror. Yo tengo a mi mamá de 85 años con problemas de salud, a la primera que se enferme, se muere porque no podemos pasar para ir al hospital.



Fanny Díaz - DNI 17.524.238

Los vecinos de Vaca Huañuna se quejan del estado de los caminos.

Denuncian estafas en el recital de Shakira



El jueves 25 de octubre Shakira dio un show en el estadio de Vélez, pero mi felicidad quedó opacada por la estafa que sufrí de parte de la empresa encargada de dividir el predio y ponerles un valor a las entradas. Compramos un sector para ver a la artista y cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que habían agregado otro sector delante del nuestro, por lo que terminamos viendo el show tapados por otras personas. Junto con unos amigos pagamos las entradas a 4.600 pesos en la parte que daba prácticamente en frente al escenario, pero nos agregaron uno nuevo y quedamos tapados. Hay cientos de reclamos y necesitamos que lo hagan público para que no vuelvan engañar a las personas que con buena fe y esfuerzo compramos la entrada. Todos los “estafados” empezamos a reclamar y tuvimos que estar parados en las vallas porque era nuestro derecho el de estar cerca del escenario y no ocho filas más atrás, como finalmente estuvimos. Ellos hicieron el “curro” a último momento vendiendo estas nuevas entradas. Son unos estafadores.

Katherine Yrene Guerreros Rayme - DNI 19.026.980



En San Clemente se sienten aislados

Se acerca el verano y los funcionarios ya están promocionando las playas del Partido de La Costa mientras miles de vecinos vivimos en situaciones extremas y totalmente aislados del resto. En San Clemente del Tuyú estamos pasándola muy mal y muchas familias no pueden salir de sus casas porque las calles están inundadas hace semanas y nadie viene a hacer algo. Últimamente estuvo lloviendo bastante y los caminos sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Pedimos que alguien venga a darnos una solución, que hagan alguna obra para que el agua drene y no nos dejen aislados como estamos ahora. Aparte, las cloacas rebalsan y todo eso va directo a las calles, agravando aún más el problema.

Irma Beatriz Ronzano - DNI 13.807.856