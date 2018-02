Urgente: reparar esta rampa

La foto corresponde a la esquina de avenida Brasil y avenida Jujuy, de la ciudad de Buenos Aires. La rampa de discapacitados está destrozada, por lo cual no cumple con su función. Incluso, hasta ha crecido una planta entre el cemento, lo que demuestra el tiempo que puede haber estado así. Por otra parte, hace más de tres semanas se están realizando arreglos en la cuadra y no vemos ningún avance. Sabemos solamente que hay zanjas que fueron abriendo en forma desmedida y que no hay una fecha estimada para el final de la obra. Entre ambos problemas, se convierte en un desafío caminar por esta zona.

RUBÉN KOHAN DNI 12.587.342

Reclamo que llega desde Misiones

Necesito difundir el problema que estamos atravesando los vecinos del Barrio Guadalupe, de Santiago de Liniers, en Misiones. Las obras para asfaltar una de las calles están aprobadas pero nunca se hicieron y, además, estamos teniendo problemas con el agua. Yo fui operada de la columna, por lo que padezco una discapacidad, a la vez que mi nena tiene retraso madurativo. Las dos contamos con el certificado correspondiente, pero parece que a las autoridades no les importa las condiciones en las que vivimos. A mí se me complica caminar y me ilusioné mucho cuando se habían aprobado los trabajos para mejorar las calles, pero día a día me voy convenciendo de que todo quedó en promesas. Como siempre. Necesitamos que estas obras se realicen. Sé que estos problemas están muy lejos de la agenda de los políticos y el país no está enterado de la forma en que vivimos en un pequeño barrio de Misiones, pero no por ello tenemos que resignar nuestros derechos.

SANDRA GAMÓN DNI 30.939.321

Ciudad Evita: protesta por auto abandonado

Desde fines del año pasado tengo un auto en la puerta de mi casa que está abandonado. Es un Fiat Palio, con patente FGD 339, que fue dejado en Ciudad Evita (calle 907). A los pocos días de que alguien lo “estacionó” frente a mi vivienda, fue desmantelado y quedó como se ve en la foto. Llamé al 911, vino la policía, pero al ver el estado del vehículo se retiró sin hacer nada. Me comuniqué entonces con la Municipalidad de La Matanza pero me dijeron que haga la denuncia policial. Me acerqué a la comisaría, donde no me tomaron el reclamo. Nadie se hace cargo del auto abandonado y me mandan de un lado al otro, sin resolverme el problema. Pasaron 70 días desde que el vehículo lo tengo de adorno en la puerta de mi casa sin haberlo elegido. ¿En qué momento van a actuar? HUGO CELÍN DNI 10.939.283

Apunta contra un taller mecánico

Hace más de 10 años que los vecinos de la calle Albarracín al 1700, en Parque Chacabuco, padecemos a un mecánico que trabaja en la vía pública, dejando autos estacionados en doble fila en una calle que es doble mano. A su vez, debemos soportar la mugre que deja en el empedrado, teniendo en cuenta que uno la pisa y la traslada a su casa. Los vecinos hicimos denuncias al 147 pero no tuvimos soluciones. Creemos que este señor no tiene derecho a hacernos soportar esto porque cada uno trabaja desde su lugar sin molestar a los demás. Entendemos también que tiene un taller mecánico, pero sabemos que se las tiene que rebuscar para no llegar a este punto. Además de ocasionar molestias a los que vivimos allí, también se ven afectados los autos que pasan por la zona, ya que complica el tránsito. Necesitamos que alguien haga algo al respecto.

JUAN CARLOS DE SAN MARTÍN DNI 12.727.050

Un pozo que causa estragos

Vivo en Lomas de Zamora, específicamente en Gorriti al 1.300, y hace más de tres meses que hay un pozo en el medio de calle. Hice los llamados correspondientes al municipio pero no recibí noticias (los números de reclamos son 689.992 y 700.184). Cada vez que pasa un camión o un colectivo, tiembla mi casa y esto trae aparejado graves consecuencias como, por ejemplo, rajaduras. Me gustaría saber quién se va a hacer cargo de arreglar mi vivienda y si en algún momento repararán el asfalto. Más allá de este problema, el pozo también genera daños en los vehículos que circulan y que no están advertidos de la situación.

ALBERTO CAMPELO DNI 8.571.948

Ciudadela Norte: nadie se hace cargo del volquete

Quiero denunciar que una empresa dejó un volquete tirado hace más de dos meses en Ciudadela Norte, en la calle Barragán al 900. El reclamo tiene que ver con que esto ocupa un gran lugar en la calle y está molestando, mientras que, además, los vecinos suelen tirar basura y se está armando un foco de infección. Esto no habría pasado si retiraban el volquete a tiempo. Por otro lado, hay un árbol en la cuadra que está con peligro de caída. Los vecinos pedimos que vengan a podarlo o que lo retiren para poner otro, pero desde el municipio se niegan a todo.

DANIEL NASSER DNI 18.161.784

Virrey del Pino: un poste que preocupa

Somos una familia del barrio San Javier, kilómetro 39 de la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Nuestro problema es que hay un palo de luz que está a punto de caerse sobre mi vivienda. Tengo cuatro hijos y en los últimos días me estuve trasladando de casa en casa para no correr riesgo con ellos. Lo cierto es que ya no sé qué más hacer, qué medidas tomar ni dónde acudir para pedir ayuda. Hice los reclamos correspondientes y nunca vino nadie a arreglarlo. Esta situación la estamos padeciendo hace más de un mes. Me preocupa este problema más que nada por mis hijos, no puedo andar de mudanza, con los bolsos, todos los días, porque nadie viene a hacerse cargo de esto. Esperemos que no tengamos que lamentar una tragedia.

JÉSICA NOEMÍ NIEVA DNI 37.941.415

Sin agua en Tristán Suárez

No sabemos por qué nos toca atravesar esta situación ya que no nos informan. Lo cierto es que desde el 1° de febrero no tenemos servicio de agua. Hicimos el reclamo a la empresa correspondiente y al Ente Regulador, pero todo fue en vano. Esto ocurre en Tristán Suárez. Yo vivo en Echeverría al 200 y mi número de cuenta de servicios de AySA es 2833577. Si bien la empresa no nos dice qué es lo que está pasando, hay distintas versiones de los vecinos. La primera es que el obrador que realiza el puente bajo nivel de la calle Blas Parera y las vías ha cortado las cañerías sin avisar a AySA. La segunda es que el agua potable está muy contaminada por actividades radiactivas, mientras que la tercera tiene que ver con que la contaminación proviene de una empresa instalada en el límite entre Tristán Suárez y Carlos Spegazzini. Muchas versiones y un solo dato confirmado: nosotros no tenemos agua, un servicio vital para el ser humano. Nadie dice qué es lo que pasa, por lo que tampoco conocemos los tiempos estimados, si vamos a tener que seguir de esta manera varios días o meses. Se hace muy difícil vivir de esta manera, con la incertidumbre de no saber nada y con el estrés de andar moviéndonos de casa en casa para conseguir agua.

CARLOS E. FERNÁNDEZ DNI 8.574.699