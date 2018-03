Un asco: cucaracha en un cucurucho



Fuimos con mi hija a un local de comidas frente a la plaza de Pilar que se llama La Brújula. Mi nena estaba tomando un helado cuando se encontró una cucaracha dentro del cucurucho. Me comentaron que no es la primera vez que pasa. Si bien la encargada del lugar me pidió disculpas tras contar el episodio en las redes sociales, quiero hacer público el caso porque no puede ser que este comercio esté habilitado. Me ofrecieron no pagar, pero lo quise hacer para que me dieran el ticket. Hay muchas familias con niños consumiendo en ese lugar. Hice la denuncia para que puedan tomar los recaudos necesarios y que esto no vuelva a pasar. Es un riesgo que este local esté funcionando.

Partida de nacimiento: inconvenientes



Mi problema comenzó a finales del año pasado, cuando me di cuenta de que había perdido mi partida de nacimiento. Ante este imprevisto, me acerqué hasta el registro civil de la calle Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires, y me comunicaron que la solicitud se hacía a través de Internet. Lo hice, me cobraron 450 pesos, lo pagué, pero aún no tengo la documentación. Solamente me llegó una carta que dice que “con los datos aportados, no fue posible encontrar la partida en el ámbito de CABA”. Llamé al 147, me pidieron que mandara un mail, y me contestaron diciendo que la partida se había entregado. Pero realmente esto no es así y siento que fui estafado, porque cobran el arancel y el costo del envío. Cuando vuelvo a comunicarme a ese número, me dicen que tengo razón. El tema es que nadie sabe dónde tengo que recurrir para solucionar mi problema. Incluso envié copia de mi documento para que comprueben que nací en Capital, pero ni siquiera tuve una respuesta convincente.

En Moreno dicen que hay un barrio olvidado



El barrio Altos de La Reja, en Moreno, está realmente olvidado. Allí quedaron los restos de una escuela que fue saqueada y destruida. Durante enero y febrero, vándalos se ocuparon de despojar y robar el derecho a la educación de nuestros niños y los vecinos no radicaron ninguna denuncia por miedo a represalias. Queremos, a través de esta publicación, llegar a las autoridades pertinentes para que se hagan eco de la situación y tomen las medidas necesarias, porque esta escuela debe ser tenida en cuenta para ser refaccionada y estar entre las opciones del ciclo lectivo. Para ello fue construida, aunque luego haya sido saqueada. Los chicos necesitan este espacio para poder estudiar. Y esta es una buena oportunidad para que el municipio demuestre que no se olvidó de este barrio.

Bronca contra una empresa



Quiero denunciar los daños que estamos sufriendo los vecinos de Sarandí desde que se instaló una empresa de ascensores en la zona, que es residencial. Los constantes movimientos de las máquinas provocan vibraciones que afectan a nuestros hogares con profundas grietas. Además, generan ruidos molestos y sentimos que todos los reclamos que hacemos son en vano. La empresa se llama Wittur SA. Para ellos esto es un mundo feliz, pero nosotros estamos viviendo en un infierno. Tenemos las casas destruidas y nadie se hace cargo. En la vivienda de mis padres había un garaje que no está más por culpa de los grandes daños producidos. El movimiento del puente grúa hace vibrar hasta la ventana del baño. Queremos que esto se solucione. Somos tres las familias en conflicto desde hace más de cinco años. Vivimos en la calle Comodoro Rivadavia, entre France y O’Higgins.

Denuncia que no tiene agua



Desde el miércoles que los vecinos del barrio Las Hermanas, de Berazategui, estamos sin agua por una reparación que están haciendo en la zona. La cuestión es que dejaron todo como estaba y pasamos todo el fin de semana igual, sin servicio. El tema empezó con la rotura de un caño en la calle 77 y al otro día se había inundado la 73. Actualmente la calle Belgrano, una de las principales de este barrio, estaba en las mismas condiciones. Nos habían dicho que estaba todo solucionado, pero al parecer no es así. Es decir, estamos bajo agua pero sin servicio. Recién ayer dejaron un balde de agua por persona para abastecernos. ELIZABETH NATALIA POSTORIVO DNI 23.618.674



Fueron a arreglar la vereda, pero se la destrozaron



Tengo un negocio de ropa en Uriarte al 1500, en Villa Centenario, Banfield. En noviembre vino un grupo de operarios a romper la vereda pero hasta el momento nadie regresó a terminar el trabajo. Está todo destruido y esto casi produce la caída de dos personas. Ya tengo hechas diez denuncias al respecto y no recibí ni una respuesta. Las baldosas rotas están justo enfrente de la vidriera de mi negocio. Ya no sé qué más hacer ni dónde recurrir, estoy desesperada porque es muy grande la impotencia de tocar todas las puertas y chocar contra la nada misma. Espero que con la difusión se pueda solucionar.

No pueden ingresar a una plaza



Junto con varios vecinos, hemos realizado denuncias al 147 sobre la plaza Primero de Mayo, pero no conseguimos una respuesta. Lo que sucede es que el encargado de abrir y cerrar el portón en dicho espacio verde, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Pichincha, nos niega el acceso. Hace un tiempo habíamos visto a una señora de la zona que pasaba por la plaza y cerraba el ingreso con alambre y trapos. Después de denunciarla por redes sociales, se solucionó, aunque fue de manera temporal. Ahora, hace tres semanas que no nos dejan ingresar y creemos que este asunto puede venir del mismo lado. Los llamados al 147 no están dando sus frutos. No sabemos qué es lo que pasa realmente, tenemos leves sospechas, pero lo cierto es que no contamos con un acceso a la plaza. Somos muchos los vecinos que estamos molestos con este tema.

Floresta: quejas por los cortes de luz



Todas las personas que vivimos en la torre de la calle Yerbal 3924, en el barrio porteño de Floresta, estamos desesperadas por los incesantes cortes de luz. Esto ocurre desde el pasado 28 de diciembre. A partir de esa fecha, todos los días tenemos baja tensión o interrupción del servicio desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche. ¿Cómo se puede vivir así? Este edificio tiene 15 pisos y 60 unidades funcionales. Por lo tanto, es muchísima la gente que vive aquí y que está padeciendo este problema. Estamos al tanto de los cortes que se generan en el verano pero ya estamos en marzo. En unos días el verano va a llegar a su fin. La luz es un servicio básico que necesitamos para vivir. Un día podemos arreglarnos, dos... Pero van más de dos meses que estamos conviviendo de esta manera. Es realmente una vergüenza. No sabemos más qué hacer. Gracias a nuestro grupo electrógeno hemos podido contar con algo de agua, ya que de lo contrario habríamos necesitado la ayuda de diferentes organismos. Hemos realizado una denuncia por día, presentado reclamos en todos lados pero aún no hemos encontrado el camino para llevar una vida normal.

