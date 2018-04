Parque Chacabuco: apuntan a un mecánico



Hace más de 10 años que los vecinos de la calle Albarracín al 1700, en Parque Chacabuco, padecemos el trabajo de un mecánico que se adueñó de la vía pública, donde deja autos estacionados en doble fila, en una calle que es doble mano. Además de generar una enorme complicación para el tránsito y para los propios vecinos, el hombre suele dejar la mugre en el empedrado de calle, por donde nosotros pasamos, la pisamos y la llevamos a nuestras casas. Hicimos varias denuncias al 147 pero no obtuvimos la solución deseada. Espero que alguien nos escuche porque realmente es muy difícil vivir de esta manera.

GRACIELA VILLANUEVA

DNI 11.304.090

Alquilaron canoa llena de agujeros

Nos fuimos con mi familia de vacaciones a San Martín de Los Andes, aunque el descanso se

vio opacado por un problema que tuvimos. Mi marido y mis hijas alquilaron una canoa para

tres personas para navegar por el lago Lácar, pero resulta que tenía unos agujeros y debieron

ser rescatados por Prefectura.De acuerdo con lo que ellos me contaron, el bote empezó a llenarse de agua, lo que impedía que pudieran girar, entonces avanzaban cada vez más y comenzaron a asustarse.Yo me di cuenta lo que estaba pasando, advertí la situación y los fueron a buscar. Cuando regresaron, se percataron de lo que había ocurrido. Nos devolvieron la plata, pero a la vez nos trataron muy mal. Hicimos la denuncia en la Secretaría de Turismo.

MARÍA INÉS DEL BENE

DNI 14.948.693

Munro: quejas contra una empresa

Me comunico con ustedes para contarles el problema que debo padecer todos los días en la puerta de mi casa, en Munro. La empresa de plásticos metalúrgica Di-fe SA. carga y descarga los camiones en mitad de cuadra y a cualquier horario. Han llegado a descargar más de 20 vehículos de madrugada, tarde y noche. A veces también lo hacen con los pallets, sin tener el control de seguridad correspondiente. Hemos intentado hablar con los dueños de la empresa y la única respuesta que tuvimos fue que los denunciáramos tranquilos porque no iban a cambiar nada. También fuimos a la municipalidad, pero sigue todo igual. Llamamos a las líneas de comunicación posibles y se nos ríen de nuestro problema. Cansada de esta situación, decidí filmarlos, pero cuando lo hice, me amenazaron con rayarme el auto que está en la puerta de mi casa. Además, responden con insultos, se ponen violentos y la verdad es que me da miedo salir. Nos causa mucha angustia esta situación porque sentimos que, como vecinos, estamos a la deriva, nadie nos cuida ni nos brinda su apoyo. Pertenecemos a un municipio, pagamos los impuestos, y lo que queremos es que escuchen nuestros reclamos y no que se burlen de nosotros.

CYNTHIA SANTOMERO

DNI 39.268.026



Las inundaciones siguen preocupando



Los vecinos de Lomas de Zamora estamos muy preocupados porque vemos que el problema de las inundaciones no se soluciona. Cada vez que llueve, sea cual sea la intensidad, las calles se convierten en una laguna y el agua llega a la altura de los techos de los autos. Esto sucede en La Calandria, entre Río Negro y Chubut, en el barrio San José, Temperley. Los últimos días fueron de lluvia constante y parece que la situación seguirá igual esta semana. Necesitamos una solución urgente, no podemos salir de nuestras casas, tenemos que estar en estado de alerta cada vez que caen, al menos, dos gotas. El viernes esta calle parecía Venecia. Los vecinos ya no sabemos más qué hacer ni a quién acudir. Tenemos miedo también, porque esta situación es un riesgo para nosotros. Queremos ser escuchados.

JULIO CRESTELO

DNI 28.324.924

Calle intransitable en Tres de Febrero



La calle Cuba, en intersección con Río Pilcomayo, en Tres de Febrero, está en condiciones deplorables y las autoridades municipales me han dicho que la empresa se comprometió a arreglarla, algo que aún no sucedió. Allí está la entrada a la terminal de las líneas 310 y 670, por lo cual es mayor todavía la necesidad de realizar las refacciones necesarias. El barrendero ya dejó de pasar y hay árboles que se están cayendo. Es una zona que parece haber sido olvidada, a pesar de que hayan colocado cámaras. El municipio hizo la vereda alrededor del Metrobus, pero nosotros, que estamos del otro lado de la ruta, seguimos esperando que nos llegue el turno. ¿Hasta cuándo?

EDUARDO LÓPEZ

DNI 21.471.102

Empleada no debería fumar en el anden



Quiero denunciar que el pasado jueves 5 de abril fui testigo de una clara infracción por parte de una empleada de Metrovías. La mujer se paseaba de punta a punta del andén de la estación San Pedrito, de la línea A, fumando un cigarrillo y, tengo entendido, que es una conducta que repite a diario. Existe una prohibición al respecto, que no la está cumpliendo, pero a nosotros nos corresponde advertir la situación y las autoridades sabrán lo que deben hacer. Es un lugar totalmente cerrado por donde camina muchísima gente durante todo el día y, además, su incorrecto accionar genera un enorme peligro en un lugar por el cual circula un medio de transporte como es el subte.

DANIEL SANTAMARINA

DNI 30.218.513

Problemas con una agencia de viajes

En noviembre del año pasado, había contratado un paquete turístico a Buzios, Brasil, a través de Falabella Viajes. El inconveniente que tuve es que me vi obligada a cancelar las vacaciones porque estoy embarazada, por lo cual no puedo darme la vacuna de la fiebre amarilla. Y, sin ella, no quisiera viajar. Ante este imprevisto, le presenté a la empresa un certificado médico al respecto, pero no fue suficiente. La respuesta por parte de ellos fue que viaje sin la vacuna o que pierda el paquete. El día de partida está estipulado para mañana y aún no pude resolver el problema. Yo no quiero que me devuelvan la plata, sino que se me permitan atrasar el viaje o traspasárselo a alguien. Y me siguen diciendo que no, que ellos son intermediarios y se manejan con un operador. Dicen también que ni la posada ni la aerolínea permiten reembolso. Es un problema que me excede y no puedo hacer nada, pero tampoco me voy a arriesgar a irme de vacaciones sin la vacuna. Realmente me cansé de reclamar y de recibir siempre la misma respuesta.

MARIANA MAZZULLA

DNI 29.501.830

Plaza Monserrat: a cuidarse del cantero

En la Plaza Monserrat, ubicada en el cruce de las calles México y San José, en la ciudad de Buenos Aires, hay un gran cantero, al cual no le hicieron la terminación, y tiene los bordes muy filosos. Allí juegan los chicos y realmente es muy peligroso. Mi hijo se cortó la pierna y le dieron 20 puntos, fue muy grave lo que le pasó, nos llevamos un susto muy grande. Sé que otros dos menores resultaron lastimados por el mismo motivo. En ese espacio verde, entre varios amigos pusimos un merendero, que funcionaba todos los martes, jueves y sábados. Se acerca mucha gente, pero lo tuvimos que suspender momentáneamente porque la situación es un peligro y no queremos que nadie más se lastime. Hice los reclamos pertinentes a las autoridades, pero nadie me dio una respuesta. Queremos que saquen ese cantero, que es un riesgo para los más chicos, y que vuelvan a poner el tobogán.

ANDRÉS CACABELOS

DNI 23.864.567