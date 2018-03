La Plata: vecina se queja por el pésimo estado de las calles

Acudo al diario Crónica para manifestar mi enojo e indignación para con la municipalidad de La Plata, ya que hace más de tres años los vecinos de los barrios La Emilia y Los Kokitos tenemos problemas con las calles.

Las diez cuadras que van desde la calle 179 y 520 hasta 179 y 530 están intransitables, la tierra parece un serrucho, caen dos gotas de lluvia y ya no se puede pasar. Hace tres años que reclamamos esto y no nos dan respuesta. La única respuesta que nos da el municipio es que hay calles en peor estado. Además, los camiones municipales ingresan al barrio para tirar basura en la cantera, mientras que los micros de la línea 45 transitan y rompen aún más la calle.

Por otra parte, tampoco tenemos veredas ni iluminación, por lo que esas diez cuadras son un peligro impresionante, sumando el estado de abandono total de la calle. Necesitamos una solución urgente, no se puede vivir con esta inseguridad y estos miedos. ESTELA MONZÓN DNI 33.680.849

Arrebatos en Liniers

La historia no es nueva; es más viene ocurriendo desde hace años. Caminar en inmediaciones de la estación Liniers es una misión peligrosa. Lo más doloroso es que los ladrones son siempre los mismos. Muchos se ubican en las paradas de colectivos para arrebatar a quienes bajan o suben de las unidades o para decididamente meterse en el micro y robar al primero que tengan a mano. CARLOS SARMIENTO DNI 11.325.890

Señal de tránsito en una rampa para discapacitados

Hola diario Crónica. Les envío esta imagen de Libertad, Partido de Merlo, donde la señal de tránsito que colocaron en la calle Balbastro y Avenida Patricios está interrumpiendo la bajada de la rampa para sillas de ruedas. Hago esta denuncia porque mi hermana tiene un hijo discapacitado y el problema nos toca muy de cerca. ANA SUÁREZ DNI 16.544.715

Ciudadano asegura que efectivos policiales le faltaron el respeto

Escribo estas líneas para manifestar mi disconformidad con la actual labor de los funcionarios encargados de proporcionarnos seguridad a todos los ciudadanos. Si bien fui muy crítico con la gestión anterior, no puedo sostener que con la actual las cosas cambiaron.

Constitución sigue siendo una zona liberada, producto de la corrupción característica de este país. El sábado tres de marzo, fui a hacer una mudanza a Sarmiento y Paraná, calle sobre la cual había cuatro policías charlando. Como no tenía lugar para estacionar y el vehículo estaba lleno de cosas, traté de parar en un pequeño espacio, lugar donde estaban los efectivos hablando. Al pedirles permiso para que me dejaran estacionar, los policías no me lo permitieron y no me justificaron por qué. Lo que me quedó en claro es que resultó una actitud caprichosa de parte de los efectivos que se encontraban en el lugar.

En síntesis, parece que el objetivo de las fuerzas de seguridad es ponerle un palo en la rueda a un laburante. Sin embargo, con estas líneas no estoy faltando el respeto ni el reconocimiento para con los policías que dejan su vida. EDMUNDO MAYORGA DNI 6.751.322