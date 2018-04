Víctima de inseguridad en Palermo

El pasado 11 de marzo fui víctima de la inseguridad en pleno barrio de Palermo. Yo había dejado el auto en Avenida del Libertador y Dorrego, una zona muy transitada y luminosa, pero cuando salí del casino, cerca de las dos de la mañana, me di cuenta que que delincuentes habían roto dos de los vidrios de mi vehículo.



Me robaron documentos de la guantera, algunos papeles y un par de anteojos. Más allá del mal momento, esto me genera un montón de problemas a futuro. Lo que más me llamó la atención es que es una zona liberada, no había trapitos ni policías, en un lugar donde estacionan un montón de autos debido a que está el Hipódromo y varios restaurantes

alrededor.

Cristian Selener

DNI 39.624.635

Una plaza en estado de abandono

El estado de abandono de la plaza ubicada en Echeverría y Bonpland, en la localidad bonaerense de Laferrere.

Fui con nietos durante la semana y realmente volví muy preocupado, porque es un lugar al que acuden muchos niños por día y la situación en la que está les genera cierto

peligro.



En primer lugar, los juegos están rotos, por lo que es un riesgo para ellos, debido a que se pueden lastimar. Y, además, la plaza está llena de basura: el olor es muy fuerte y la posibilidad de que haya roedores es cada vez mayor.



Varios vecinos me han comentado que han realizado el reclamo al Municipio por el mantenimiento del lugar, pero hasta no hubo una respuesta.



Justo José Ramíres

DNI 12.999.679



Espera una prótesis para poder ser operado



Estoy internado desde el pasado 6 de diciembre en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, a la espera de una prótesis para poder ser operado. Sin embargo, la placa cervical que necesito no llega y, con mi familia, no sabemos más que hacer. Estamos

desesperados.

Yo tengo 19 años y lo que me pasó ese día fue que tuve un accidente en la moto,

producto de un choque de frente, contra un conductor que venía alcoholizado. De inmediato me internaron y no salí más a la calle.

No puedo mover el cuerpo y cada día me siento peor. Lo más triste es que nadie nos dice nada y seguimos esperando la prótesis. Ya pasaron casi cuatro meses y no tengo una respuesta.



Realmente no sé qué hacer, psicológicamente me está haciendo mal. Esto de la

incertidumbre sumado a estar en un lugar acostado 24 horas desde diciembre se convirtió

en una pesadilla.



El tiempo sigue pasando y los daños son cada vez peores. Además, una vez que llegue esta placa que estoy esperando con ansias, y luego de que me puedan operar, tendré que empezar con la rehabilitación. No sé cuándo podré recuperar mi vida normal.

David Fretes Ríos

DNI 94.884.779



Quejas por falta de cloacas y asfalto



Cuando llueve, los que vivimos en Quilmes Oeste tenemos que estar atentos a una posible

inundación de las vía pública.

Esto sucede por la falta de cloacas y de asfalto en las calles 397 en el cruce con 1° de Mayo. Incluso, los días de precipitaciones también se ve afectado el Camino General Belgrano.



Este es un pedido que venimos haciendo los vecinos hace seis años, pero todavía no vemos

ninguna mejoría al respecto.



No importa cuál sea la gestión, porque los trabajos nunca se realizaron y es algo que

necesitamos de forma urgente. No podemos continuar viviendo de esta manera.



Además, en la antigua Papelera Massuth, se ha conformado un basural que genera un olor

nauseabundo e invita a los roedores a disfrutar de la zona.



Ninguna de las dos son situaciones son agradables para nosotros, por eso, es nuestro

desesperado pedido de ayuda, para que las autoridades nos escuchen y observen como

vivimos en Quilmes Oeste.



Miguel Pedro Groppoli

DNI 10.217.644



Serios problemas con el transporte

Los vecinos de Esteban Echeverría estamos padeciendo un problema con los medios de transporte, pues hace un mes que los colectivos no circulan por la zona.



Nos tenemos que arreglar con un micro escolar que cobra una tarifa de 30 pesos desde la estación de Monte Grande hasta el Barrio El Zaizar.



Son muchas las versiones que nos llegan: que no les pagan, que hay despidos, que no circulan por la inseguridad. Pero lo cierto es que nosotros, los pasajeros, somos los que tenemos que pagar las consecuencias y ver la manera para llegar a trabajar y poder llevar la comida a nuestras casas.



Algunas personas tienen que caminar de 10 a 15 cuadras para tomar el 501 y ellos también

están expuestos a la inseguridad. Necesitamos una solución de manera urgente.



Rosalva Macén

DNI 94.313.324



Sin línea telefónica desde noviembre



Vivo en el barrio Villa Fiorito, de Lomas de Zamora, donde hasta hace unos meses las calles eran de tierra. Cuando comenzaron los trabajos de cloacas y asfalto, nos cortaron el servicio telefónico para que las máquinas pudieran trabajar con normalidad.



Es decir, desde el 15 de noviembre estoy sin línea. Sin embargo, me han llegado facturas con fechas posteriores a lo ocurrido y con monto de 890 pesos.

Cuando fui a hacer el reclamo a la empresa telefónica, los empleados no supieron responderme. El 20 de febrero llegó una carta a mi domicilio intimándome a pagar la

deuda de 1.900 pesos, que tuve que abonar. La realidad es que sigo sin línea telefónica y sin una respuesta coherente por parte de la empresa.

Vivian Zabala

DNI 33.474.202



Acostumbrados a convivir con la basura



Hicimos numerosos reclamos al municipio de José C. Paz pero no obtuvimos una

respuesta satisfactoria, por lo cual decidimos llevar nuestro caso a los medios.



Los vecinos del barrio Néstor Kirchner, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a convivir entre la basura, con todo lo que esta situación implica.



Es decir, este panorama empeora día a día, el olor es cada vez más fuerte y las ratas se están adueñando del lugar, porque están más que contentas entre los residuos que deja la gente.



Hay muchas personas mayores y niños en el barrio que no pueden estar expuestos a esta situación y que corren el riesgo de contagiarse alguna enfermedad.



Además, tenemos las cloacas desbordadas. Nadie nos da una solución ni una respuesta a nuestros reclamos.



Daniela Gómez

DNI 31.034.105

Baños cerrados en la estación de Domínico



Quisiera saber cuáles son los motivos por los cuales los baños de la estación de Villa Domínico permanecen cerrados los domingos, días en los que hay una feria y circula muchísima gente.



Muchas personas, como yo, llegamos a la madrugada y estamos hasta el mediodía o

hasta la tarde sin poder ir al baño ni ingerir líquido.

Además, yo tengo 63 años y también hay muchos chicos y mujeres embarazadas; no podemos estar tanto tiempo en un lugar sin sanitarios.



Es una vergüenza, porque el resto de la semana están abiertos y no entiendo

por qué hacen esta diferencia.



Me comuniqué varias veces a Ferrocarril Roca: primero me dijeron que el uso de los mismos es para el personal de la empresa, pero no es así porque de lunes a sábado lo utilizan los usuarios del tren, y luego me notificaron que no abren porque la gente rompe algunas cosas y que los feriantes tendrían que hablar con el Municipio directamente. Pero las autoridades tampoco hacen nada al respecto.

Esta situación deriva en un panorama bastante desagradable porque hay personas que deciden hacer sus necesidades en la calle por lo que se acumula cada vez más olor.



Somos gente trabajadora y nos tratan de la peor manera.

Marta Robledo

DNI 11.041.032