Ituzaingó: una laguna de aguas servidas

Escribo estas líneas para manifestar lo que está pasando en la esquina de República Sudafricana y Haití, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Hace semanas que con los vecinos estamos reclamando para que arreglen la grieta que hay, desde donde salen litros y litros de agua podrida y se estanca todo ahí. Hay una escuela cerca y hay días en que los chicos no pueden ir porque tienen que cruzar esa calle y es intransitable. La acumulación del agua que sale a la superficie está generando un foco infeccioso para todos los chicos y los vecinos que vivimos en la zona. Cuando largan aguas servidas se forma una especie de laguna que queda ahí por semanas porque no drena por ninguna parte. Aparte las napas se contaminan porque no hay cloacas, entonces estamos sobre terreno podrido y sumamente inestable.

Soy uno de los tantos vecinos afectados y estoy muy preocupado por esta situación. Lo más desesperante es que hace muchísimos días que vengo reclamando esto. Lo único que quiero es que se solucione porque la situación empeora cada vez más, sobre todo cuando llueve.

Ruben Osvaldo Dotta - DNI 7.373.267

El escenario: las calles República Sudáfrica y Haití.

En Palermo, un tremendo pozo que asusta

Desde el sábado 13 de octubre, nos dejaron este pozo en la vereda de Uriarte casi Guatemala, en Palermo, y no regresaron a arreglar ni a taparlo. Los cables están expuestos, y si llueve será muy peligroso. Llamamos aproximadamente 100 veces entre varios vecinos y la empresa responsable informa que ellos no tienen registrado este arreglo. Es una locura porque ya se han accidentado varias personas. Yo mismo ya contabilicé por lo menos seis, quienes se doblaron los tobillos y más de uno terminó en el piso. Por suerte todavía no le pasó nada a ningún chiquito, y gracias a Dios no está lloviendo, porque reitero que los cables están al aire, expuestos. Además nos contestaron algo totalmente desubicado, ya que nos dicen que esto pasa porque paganos poco. Siento que nos están tomando el pelo.

Alfredo Dávila - DNI 10.036.741

Desde hace días, sin luz

Lo que estamos viviendo los vecinos de Villa Lugano es inhumano. La esquina de Echeandia y Oliden otra vez está sin luz, lo que es el cuatro corte que sufre en un mes.

Algunos de los vecinos sufrieron la pérdida de varios electrodomésticos porque ante los reiterados cortes de luz, los enchufaban y desenchufaban, hasta que se terminaron quemando. También estamos desesperados porque ya sufrimos esto y no se puede vivir así. Hay muchos ancianos y personas enfermas que sufren muchísimo más la falta de energía. Un abuelo no puede estar con una vela. En un mes ya es la cuarta vez que pasa esto. Vuelve la luz uno o dos días y enseguida se corta de vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que vengan, arreglen unos cables y, a las horas, volvamos a estar a oscuras? La zona es muy fea como para que la calle esté totalmente oscura a la noche. Queremos seguridad y que nos solucionen esto.

Carlos Becerra - DNI 10.687.777

Apuntan contra peligrosa familia

Hace unos días se dio conocer lo que pasó con Rodrigo, el joven asesinado en Guernica. Me indigna la impunidad de la familia Rajoy, acusada de ser la que mató al chico de 18 años. Hace dos semanas tuve que abandonar mi domicilio ubicado en avenida San Martín al 1772 porque los Rajoy me entraron a robar dos veces y dejaron la vivienda vacía y totalmente destruida. Nadie pudo darme una solución. Es más, después de hacer la denuncia, estos delincuentes volvieron con palos, fierros, piedras y hasta con un revólver. Me golpearon a mí y a mi esposo, por lo que nos vimos obligados a abandonar la casa de inmediato porque ellos nos amenazaron con que iban a volver a la noche e iban a quemar todo. Hoy en día me encuentro pasando por un mal momento ya que no cuento con un buen trabajo y las cosas están difíciles para vivir alquilando. La verdad que es una pena que esta gente haga lo que quiera y que nadie nos escuche. ¿Cuántas vidas más se van a cobrar para que alguien nos ayude? ¿No basta con la muerte de Rodrigo Torres para que estos asesinos sean detenidos? Los vecinos pedimos mayor seguridad y justicia para que podamos vivir en paz y sin miedo a que nos maten.

Yamila Soledad de Torrres - DNI 18.886.349

Con el terreno compró un dolor de cabeza

Hace algunos meses compré un campo en la localidad correntina de Goya, en la Ruta 12 kilómetro 784, y nunca me imaginé el problema que iba a tener por esto. Soy de Rosario y cuando decidí ir a ver el terreno para empezar algunas obras, me encontré con que el vecino tiene un salón de eventos justo pegado al terreno. Lo peor es que tira todas las botellas y la mugre de su local para mi lado, y me di cuenta de que también sacó tierra de mi terreno para levantar su propiedad.

Fui a hablar con él en reiteradas oportunidades para que limpie el campo pero me dice que tira la basura para tapar el hueco que hizo, además de que no piensa limpiar nada del desastre que hizo. Se me ríe en la cara y ni desde el municipio ni de ningún lado me dan una respuesta.

Marcelo Alejandro Cáceres - DNI 34.720.761

Dolor frente a los incendios incontrolables

Queremos hacer público el desastre de los incendios incontrolables, desde San Javier, Córdoba. Toda la población está trabajando incansablemente para que estos siniestros no ocurran más, pero no tenemos el apoyo de las autoridades. Los Bomberos no pueden con todo, no tienen las herramientas necesarias ni los recursos adecuados para combatir los incendios forestales. Si bien en todos lados hay carteles advirtiendo el riesgo, siempre aparecen nuevos focos y es altamente sospechoso. No sabemos si son intencionales o se originan por algún factor climático o natural. Muchas veces tenemos que llamarles la atención a los turistas porque vienen y dejan una colilla de cigarrillo prendida en el monte o prenden un fuego donde está prohibido. Nosotros, que somos de acá y esta es nuestra tierra, sentimos un inmenso dolor cuando vemos cómo las llamas consumen miles de hectáreas.

Con este mensaje quiero advertir a la gente que viene a Córdoba a pasar unos días para que se comporte como se debe, como así también quiero concientizar sobre el riesgo de estos incendios.

Christian Blasco - DNI 23.573.732

Las quejas llegan desde San Clemente del Tuyú

En San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, seguimos pasándola muy mal a causa de un problema que empeora día a día y ya lleva semanas. Muchas familias están con las casas inundadas, mientras que hay calles de tierra que están en un estado deplorable. Cuando llueve, el agua no tiene cómo salir, estamos anegados en varios barrios. Muchos autos no pueden entrar ni siquiera porque las calles son un pantano, quedamos aislados completamente.

Aparte últimamente las cloacas rebalsan y todo eso va directo a las calles, las cuales se embarran aún más y quedan en muchísimo peor estado, por lo que exigimos una ayuda urgente. Es un asco, no se puede caminar por el olor que hay y por miedo a caerse o lastimarse, porque uno no sabe por dónde va pisando y se hicieron muchos pozos.

Irma Beatriz Ronzano - DNI 13.807.856