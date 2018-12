Reclamos sin atenderse

Esta foto es de la intersección de las calles Los Patos y Manuel Castro, en la localidad de Remedios de Escalada, en el municipio de Lanús.

La calle está así desde hace más de un año. Se realizaron varios reclamos y nunca tuvimos respuesta. El año pasado se realizó el reclamo vía web, ya que el municipio así lo pide, y nadie contestó ni vino. Ahora la situación está peor ya que hay pozos en los cuales se cayó gente porque no se ven al estar tapados por agua, donde además se llena de mosquitos.

Me informaron que no estaba presupuestado esa esquina, pero arreglaron una cuadra antes. Ahora volvemos a reclamar y nos dicen que lo van a presupuestar el año próximo. A todo esto varios vecinos realizaron reclamos por teléfono y hasta personalmente en el municipio y nada.

Patricio Noce - DNI 33.246.329

Poca recolección de residuos

Uno de los grandes problemas que hay en Lanús desde hace más de una década es la recolección de residuos. Ni la gestión anterior lo pudo solucionar y la actual parece que sigue el mismo camino. En la calle Veracruz 1140/60 de Lanús Oeste hay un basural a cielo abierto, donde se hizo una montaña de ramas, tierra, y todo tipo de residuos. A simple vista, parece ocupar dos metros del ancho de la calle, por lo cual queda poco espacio para la circulación de los vehículos. Además, a este problema hay que sumarle el daño ambiental y contaminante que se genera. Esta situación, además de que es altamente perjudicial para todos, facilita la aparición de roedores y todo tipo de insectos, más ahora que se viene el verano y las altas temperaturas que atraen al mosquito del dengue.

Emilio Codesido - DNI 11.553.324

Redes cloacales

Los vecinos de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, estamos preocupados por el pésimo estado de las redes cloacales y pluviales en el barrio Pueyrredón y en la zona sur de la ciudad. Las mismas se encuentran en mal estado, con obras fundamentales como el Colector Máximo Sur que ha sido abandonada luego del temporal de marzo/abril de 2017 que afectó especialmente al sector bajo del barrio, o el canal pluvial de avenida Roca, que es claramente insuficiente para evacuar lluvias de sólo 15 o 20 milímetros, y además está siendo utilizado como canal cloacal a cielo abierto desde hace años.

Es por esto que nos preocupan especialmente los recientes anuncios de urbanización y construcción de redes en el asentamiento aledaño Las Américas. Ojalá cumplan con estas obras para que, de una vez por todas, nuestra situación mejore y dejemos de sufrir cada vez que llueve.

Elsa Bertone - DNI 12.330.009

De noche, tierra de nadie

En Ciudadela los vecinos vivimos con mucho miedo debido a la falta de iluminación que hay en la zona, sobre todo sobre la calle Comesaña. De noche no hay luminarias, o si hay, no funcionan como tendrían que hacerlo, además de que es imposible que una cuadra esté iluminada de forma correcta. Esto significa que no podemos salir ni siquiera a sacar la basura porque no sabemos qué nos puede pasar y ni pensar si tenemos que regresar tarde. Yo salgo a trabajar por la mañana temprano y cuando vuelvo a eso de las 20 ya está realmente muy oscuro, así que tengo que meterme en mi casa rápido y trato de no volver a salir. Necesitamos que el municipio mire también para este lado, donde hay vecinos que pagan los impuestos como corresponde mes a mes. No estamos pidiendo maravillas, es algo simplemente como la iluminación de calle, un servicio básico. Hasta ahora, nadie ha hecho nada al respecto. Necesitamos una solución en lo inmediato antes de que la situación sea peor. Los vecinos queremos salir tranquilos a la calle y dejar de vivir con este miedo de que en cualquier momento nos pueden robar o hasta matar.

José María Fuentes - DNI 18.471.284

Los tapa el agua

En Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, lo que se vive cada vez que llueve ya es insoportable. Este último mes fue impresionante la cantidad de agua que cayó y los barrios más humildes fueron y son los más perjudicados.

En la última tormenta falleció una señora electrocutada y cientos de vecinos quedaron totalmente inundados. La zona más afectada es la que está justo atrás del Hospital Dr. Oscar Alende, que queda a metros de del Riachuelo. Sólo un colegio abre sus puertas cuando llueve y ayuda a la gente del lugar, por lo que no dan abasto y se limitan a ayudar a los que pueden, mientras que un montón de familias quedan a la intemperie. ¡Necesitamos ayuda urgente!

María Valentina Vázquez Gutiérrez - DNI 95.531.759

Sin luz y con muchos problemas

En Nueva Pompeya, específicamente en la Avenida Sáenz al 531, estamos sin luz hace semanas y parece no haber solución posible a la vista. Al parecer, una de las fases falló y dejó de funcionar, y por lo menos cuatro medidores de luz quedaron sin funcionamiento. Hicimos reclamos todos los días pero siempre nos saltan los contestadores, por lo que es imposible comunicarse con una persona.

Algunos vecinos pusieron un grupo electrógeno en la calle, pero no todos pueden acceder al mismo porque es de un tamaño pequeño y no puede abarcar todas las viviendas afectadas. La verdad que estamos muy enojados porque no puede ser que dejen en una situación así a alguien que paga todos los meses la factura y tiene todos los papeles al día. Exigimos que la empresa prestadora del servicio se haga cargo, o por lo menos que nos atiendan el teléfono y dejen de ponernos una máquina del otro lado que no sirve para nada. Ojalá que con esta publicación se solucione esta falta de luz porque así no podemos seguir viviendo, tampoco lo merecemos.

Alfredo Giaani - DNI 11.396.571

Arroyo contaminado

Hace algunas semanas escribí a este medio para contar lo que está pasando en Bernal Oeste, justo en el límite con Avellaneda. Hay un arroyo, el cual está entubado por la cantidad de basura que se tira a diario. Los vecinos de la zona y la gente que viene acá tira basura todos los días, hay de todo: papeles, cartones, botellas de plástico, de vidrio, hasta restos metálicos. Es un desastre y, sobre todo, un peligro. Pasan cientos de chicos por el lugar y corren el riesgo de infectarse o de contraer alguna enfermedad por la contaminación que hay. Cuando se publicó el caso, la cosa mejoró un poco pero al poco tiempo seguía todo igual. Solicito que alguien se haga responsable y ayude a que la calidad de vida de los vecinos mejore.

Emanuel Elías Lezcano - DNI 3.200.511