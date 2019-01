Quejas por un basural privado en Los Hornos

Quiero denunciar un basural ilegal en Los Hornos, La Plata. Está ubicado en calle 78 y 139 y permanece en condiciones deplorables desde hace cuatro meses. El dueño del lugar acumula su basura allí (donde también cruza un arroyo) por lo que la contaminación es terrible.

Nosotros quisimos limpiarlo pero no nos deja porque dice que es propiedad privada. Espero que alguien haga algo, si bien la hectárea es suya, nos afecta a todos los vecinos que convivimos con el olor a podrido y todos los bichos. Aquí hay gente grande, gente chica. Niños, abuelos. Incluso hasta un club infantil a unos pocos metros.

Leandro Tebes - DNI 31.049.512

Bronca por falta de electricidad

Los vecinos de Delta de Tigre y San Fernando denunciamos que desde el día 29 de diciembre, a raíz de la tormenta que nos azotó, estamos sin suministro eléctrico, postes partidos por los rayos, palmeras con enjambres de cables, árboles caídos obstruyendo el paso de los vecinos y poniendo en riesgo la vida de los mismos. En sectores de la isla devolvieron el suministro de manera precaria, se están incendiando los transformadores. La empresa encargada de darnos energía nos dice que están “colapsados y con falta de personal de cuadrilla”.

No tenemos asistencia de nadie, siendo que pagamos fortunas de facturas más impuestos.

Sabrina Velázquez - DNI 27.326.168

Nuevo robo de arena en las playas

La gente de la municipalidad esperó que comenzara la temporada para aparecer con una pala mecánica en las primeras playas de Las Toninas. Dicen que lo que hacen es extraer arena de un lugar para “tapar” otro. Cada año las máquinas trabajan para “crear” nuevos médanos, pero en realidad el objetivo es robarse la arena. Y esto lo sabemos porque nos dimos cuenta.

Por este motivo, las últimas sudestadas terminaron de arrasar con lo que en algún momento fue la costanera. Mi mamá vive allá desde hace años y es un lugar muy tranquilo. Con mucho esfuerzo paga todos los impuestos municipales. Por eso no tienen derecho a hacerle esto, sinceramente. No hay denuncias en la policía porque es un pueblo chico y ya se imaginan lo que puede llegar a pasar. ¡Vergonzoso!

Sonia N. Moggia - DNI 20.226.936

Demandan más presencia policial

Vivo en el barrio Loma de los Cachorros, de Del viso. Quiero denunciar que por estos lados se está produciendo una ola de robos en nuestras casas. Todos sospechamos de quiénes son. Pero acá la policía nos dice que no tienen ninguna denuncia. Ahora, yo me pregunto ¿por qué ni siquiera toman muestras en las casas de los denunciantes para encontrar alguna huella de los delincuentes? Así nunca los van a encontrar.

En este lugar hay cinco familias afectadas más, una a la que le robaron el auto desde adentro de su casa. Todo esto en seis días. ¿Me entienden? El patrullero pasa. Pero sólo pueden actuar si llegan justo en el momento en el que se produce el hecho. Hasta los mismos efectivos conocen a estos delincuentes pero nos dicen que “no pueden hacer nada”.

Así que mediante este comunicado, que decidimos enviar entre todos los vecinos, pedimos que por favor escuchen nuestro problema y alguna autoridad pueda acercarse al lugar para comprobar lo que verdaderamente pasa. La inseguridad no tiene límites.

Rodolfo Díaz - DNI 8.493.829

Piden investigación por riñas de gallos

En la localidad bonaerense de Junín se organizan riñas se gallos, a las que van competidores de las ciudades aledañas. Mi vecino es dueño de uno y lo entrena, lo alimenta y luego lo manda al muere para ganar dinero a costa del pobre animal.

Esto claramente está prohibido por ley y debe ser penado. Pero parece que más de uno hace oídos sordos. Por eso, quiero alertar a la población y a las sociedades protectoras de animales. Ya somos muchos los que estamos en contra de este maltrato, hasta hemos juntado firmas para que se abra una investigación.

Los gallos sangran hasta morir en pleno siglo XXI. Creo que ya avanzamos bastante como sociedad para que esto siga ocurriendo.

Carlos M. Marínez - DNI 13.898.488

Los tarifazos ya son impagables

En mi domicilio de la zona sur no tengo aire acondicionado ni grandes aparatos, sólo pago un alquiler donde vive una persona jubilada con grandes problemas de salud que, al ver el monto de la factura, estuvo al borde de un infarto. No nos merecemos esto, no es justo. Vivimos lo más ajustados posibles.

Señores, a través de este mensaje les pido a las autoridades que comprendan el grave problema que atravesamos, ya que es imposible pagar los abusos de las empresas de luz. Por eso, pido que se escuche mi reclamo. El mío y el de tantas personas que sufren los abusos de las empresas de servicios. Así, sinceramente, no se puede vivir. Espero, como ciudadano, que tengan piedad.

Jorge Zaiontz - DNI 20.597.904

Pala destrozó la vereda y un auto

Estoy desesperado. Vivo en el partido de Escobar y quería radicar una denuncia por el estado en el que me dejaron la vereda, además de romperme el auto con una pala.

Esto es un desastre, me abollaron la puerta, me dejaron una marca, se nota claramente en la imagen. Por eso quiero una respuesta. Mi vehículo simplemente estaba estacionado en la entrada de mi casa, al salir noté lo que había pasado.

Espero que se pueda solucionar algo. No quiero ofender a nadie, simplemente demostrar lo que sucede por estos lados.

Luciano Álvarez - DNI 26.764.093