Quejas por una calle en muy mal estado

La calle General Belgrano ubicada entre los barrios Las Rosas y La Florida está en muy malas condiciones. En un primer momento habían comenzado las obras correspondientes, pero en poco tiempo quedó todo abandonado. Entonces, como en febrero se cumplirá un año, entre los vecinos de esta zona de San Francisco Solano decidimos festejar ese aniversario con una torta, ya que nuestros reclamos no se escuchan. El lugar está realmente intransitable. Mi prima tiene un kiosco en esa calle y ya nos cansamos de sufrir el perjuicio de no tener ninguna respuesta.

Carlos Blanco Granada - DNI 12945728

Peligroso y nauseabundo basural

En Villa Dorrego se formó un gran basural, que generó un olor nauseabundo insufrible para los vecinos. Yo tengo la mala fortuna de vivir a pocos metros de este tenebroso paisaje y percibo en todo momento aroma tan poco agradable. El basural tomó una gran dimensión y ya obstaculiza el paso de los propios vecinos y de los vehículos. Esta situación genera la presencia de roedores e insectos, lo que nos preocupa demasiado. Se puede encontrar de todo, ya sea neumáticos, plásticos, cartones, entre otras cosas. Desde hace varios meses que estamos advirtiendo de este panorama, pero hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta.

Mirta Noemía Monsalvo - DNI 12.417.099

Colectivero maleducado

Esto es una queja por un chófer de la línea 315 muy maleducado que detuvo el colectivo y dejó su lugar de trabajo para increpar a mi nieto, que había pagado el boleto para bajarse antes, pero decidió seguir unas cuadras más para acompañarme porque soy discapacitada. Creo que este muchacho, por la diferencia de un peso, no puede hacer semejante escándalo y también debe comprender que se trataba de una situación de emergencia. Pese a que le explicamos, le gritó delante de todos los pasajeros, lo maltrató y le dijo que debía descender del colectivo porque el viaje le cubría “hasta donde pagó”. Hay otros choferes que ven mi estado y me dicen “pase, señora” o pueden entender el gesto de mi nieto, sin embargo este no fue el caso. La empresa a la que este chofer representa no tiene rampas para discapacitados ni aire acondicionado y los colectivos son viejos. Una vergüenza.

Susana Alicia Godoy - DNI 10.183.135

Supermercado sucio y con ratas

En el supermercado chino de Gaona, en Ciudadela, ubicado en Avenida Gaona 4326, no sólo hay ratas sino que los encargados del lugar cortan la cadena de frío y tienen una gran cantidad de mercadería vencida. Con los vecinos decidimos alertar a la policía, que se acercó, lo clausuró y a la media hora lo volvió a abrir. Estamos decepcionados y queremos una respuesta urgente. La vez pasada, mientras recorría las góndolas, un roedor pasó por arriba de mi pie como si nada. Tiempo atrás, en ese mismo mercado, les separé todas las galletitas en mal estado para que las sacaran de la venta. Pero al siguiente día las habían repuesto con la fecha borrada. También sabemos que allí venden productos lácteos luego de cortar la cadena de frío, tanto yogures como leche que suelen consumir los niños. Y como yo tengo hijos, esto me preocupa. Llamamos a bromatología y no me dieron respuesta, las autoridades policiales tampoco. En lo personal decidí no ir más pero pedimos y exigimos que alguien haga algo con este supermercado, que parece tener una impunidad total ante los reclamos de la gente.

Lucía Pérez - DNI 25.283.954

Poste de electricidad está a punto de caer

Hace más de 15 días, en la calle Libertad 1260, entre Olivera César y Beliera, Garín, se cayó un poste y nadie se hizo presente para retirarlo o reponerlo. El palo quedó sostenido sobre varios cables, luego de haber sido tirado por el fuerte viento que azotó la localidad a comienzos del corriente mes. Todo esto sucede a unos pocos metros de una vivienda donde reside una familia que tiene criaturas, por lo que están todos expuestos a que ocurra una verdadera tragedia. Los vecinos pedimos, solamente, que se escuche nuestro reclamo. Hemos llamado a las diferentes compañías, tanto de luz como de teléfono, pero en ningún momento se acercaron.

Jorge Rodríguez - DNI 14.312.883

Baches en una ruta muy transitada

La Ruta 2, sobre todo entre Dolores y La Plata, está llena de baches y parches mal hechos. No pude sacar fotos porque era peligroso detenerse, pero lo pude comprobar cuando regresé de Necochea a principios de año, más precisamente el 4 de enero. En ese tramo, que está en muy mal estado, hay quebraduras por varios lugares. Y un gran pozo que es demasiado peligroso para un vehículo que se desplaza a más de 100 kilómetros por hora. Con esto quiero alertar a las autoridades para que hagan algo o mínimamente le den bola a este reclamo. Sabemos que las rutas destruidas son un peligro para cualquier persona. Entonces, eviten una tragedia.

Daniel Wolter - DNI 7.677.697

Bronca por cuatriciclos en la playa

Todos los veranos vengo de vacaciones a Pinamar, porque mi hermana vive acá, y los cuatriciclos en la playa son un problema de nunca acabar. Una gran cantidad de jóvenes se reúne a tan sólo metros del mar con el objetivo de “disfrutar” la tarde a su manera. Y su manera es hacer maniobras y piruetas o andar fuerte para que el resto los aplauda. Lo que para ellos es gracioso para nosotros es una preocupación enorme. Sinceramente no me puedo quedar tranquilo, porque tengo una nena de dos años que no puedo ni bañarla en el mar por culpa de estos inadaptados. Que alguien haga algo, por favor, ya que es siempre lo mismo.

Marcelo Suárez - DNI 14.332.039