Barrendero que limpia muy poco



En el Pasaje Lamanna, de la localidad de Piñeyro, no pasa el barrendero en forma regular (sólo cuando se les ocurre). Nunca el período es menor a 20 días. Por eso esto, ya no da para más. A pesar de tener a cargo solamente dos cuadras, hay una plaza y un jardín de infantes que debe convivir con la basura que no se limpia. Personalmente realicé dos reclamos pero jamás fui escuchado. Quisiera, mediante este comunicado, dar conocimiento a las autoridades de este hecho porque yo soy un contribuyente que estoy al día con el impuesto municipal. Es más, lo pago anualmente adelantado y no en cuotas. Espero que luego de esta publicación llegue una solución, gracias.



Daniel A. Saravia - DNI 10.511.799



¿Quién va a sacar el árbol?



Somos vecinos del partido de La Matanza, de la localidad de La Tablada, que desde hace 15 días que estamos reclamando por un árbol que se encuentra en la vereda de nuestra casa, sin que nadie se acerque a solucionarnos el problema. Estamos cansados de llamar a los responsables pero ninguno se hace cargo. Defensa Civil se acercó y nos dijo que la responsabilidad le corresponde a la empresa de luz a cargo, ya que el árbol se encuentra enredado con cables de alta tensión. Sin embargo, estos últimos vinieron al lugar con una camioneta sin patente y nos explicaron que no tenían las herramientas para hacerlo. Además de decirnos que ellos no eran responsables, más que sacar sólo algunas ramas. Ya no sabemos a quién recurrir. Si pasa algo grave, ¿quién se hace cargo?



Marta Domínguez - DNI 12.999.050

El árbol quedó enredado en los cables de alta tensión.





Una pérdida de agua permanente



Quiero denunciar una brutal perdida de agua que se viene dando hace meses en una obra en construcción ubicada en la zona de Barracas, más precisamente en avenida Suárez 1669. Junto a los vecinos del lugar hemos realizado la correspondiente denuncia a las diferentes autoridades responsables del asunto, pero hasta la fecha no hemos obtenido resultado alguno. Sinceramente, es vergonzosa e indignante la pérdida de miles de litros de agua. Lo último que hemos visto es que le han puesto un encamisado en madera para que no se vean los caños. Pero lo que hace falta es una solución total e inmediata. No podemos esperar más. Necesitamos ser escuchados y que se acerquen a arreglarlo, porque ya estamos cansados. Por eso, junto a mi esposa, hemos decidido contactarlos para visibilizar el reclamo. Agradecemos la difusión.



Cárlos Sánchez - DNI 13.464.381



Quejas por un bar ruidoso



Hay un bar peruano en la zona del Abasto Shopping (Zelaya 3185), cuyos clientes todos los días hacen un barullo impresionante. Asimismo, la fuerte música que ponen no nos deja dormir ni a mí ni a mis vecinos. Acá vive gente grande, gente discapacitada. Pero aún así, no hacen lugar a los reclamos y siguen como si nada. Esto ocurre desde noviembre sin interrupciones. El local está pegado a mi casa, por lo tanto me retumba todo. Los vecinos de toda la cuadra están hartos. Mi abuela el otro día salió y unos de los que estaban en el bar se comenzaron a burlar de ella, porque se puso nerviosa (sufre de la presión). Hemos hecho la denuncia pero nos dicen que tenemos que esperar. Al lugar van menores, gente que hace pis en la calle, que rompe botellas. Es insoportable. Somos laburantes que no pueden descansar. Pedimos que alguien haga algo o se comuniquen con ellos para que controlen sus actividades porque así no se puede vivir. Por el momento, esto sucede todos los días (jueves, viernes, sábado, y domingo, son los peores).



Hilda Rosada Duarte - DNI 95.594.895



Vecino que hace las cosas mal



Tengo un vecino en la parte de arriba de mi domicilio que rompió la loza luego de realizar una obra (metió los caños de su baño en la cloaca, cosa que está totalmente prohibido) y ahora me caen todos sus excrementos tanto líquidos como sólidos en el cuarto, en la cocina y en el comedor. Como verán en la imagen, su orina se desliza por mis paredes. Por lo que todo el tiempo tenemos que juntarla con baldes o estar limpiando el lugar. Yo tengo tres hijos y una nieta de dos años, no podemos seguir viviendo así. Cuando fuimos a hablar con él, me dijo que no piensa arreglar nada, entonces le hice una denuncia por amenazas pero nada cambió. Necesitamos una solución de inmediato.



José Ghidone Noble - DNI 95.370.469

La orina se desliza por las paredes de su casa por culpa del vecino





Policías con multas selectivas



Un amigo fue a la localidad de San Fernando y en una de sus plazas pudo percibir la presencia de una gran cantidad de vehículos mal estacionados, sin que ninguna autoridad les realice la multa. Lo que llamó la atención fue que a metros del lugar se encontraba la policía de tránsito, quienes demoraban e infraccionaban a otras personas por diferentes motivos pero no así a estos autos. Como que seleccionaban a quién multar. Todo muy extraño.



Irma Monteverde - DNI 11.355.402



Asfaltaron la calle, y ahora se inunda



Soy de Chascomús y desde que inauguraron la calle Perú, esquina Malvinas Argentinas, dejaron sin hacer la boca de tormenta que corresponde, por lo que los días de lluvia se inunda toda la cuadra. Al no haber cloacas, hay vecinos que largan la materia fecal a la calle y todo eso queda estancado acá. La calle en cuestión está constantemente con agua y barro incluso durante los días normales. Para cruzar tenemos que mojarnos, cosa que antes del asfalto, suena es irónico, no sucedía.



Fernando Griffo - DNI 16.262.235



Reclaman control del tránsito



Me comunico con ustedes desde la calle Vera y Humboldt, en Villa Crespo. Porque en este lugar es terrible la gran cantidad de tránsito que hay. Al estar cortado Corrientes por las obras del viaducto San Martín todos circulan por acá. ¡Nadie controla ni dirige nada! Las motos van por arriba de la vereda. Caos total. Los fines de semana está más tranquilo. El problema es de semana. Por esta misma cuadra, que como se aprecia en la imagen no es tan ancha, pasan seis lineas de colectivo. Más autos, camiones, ambulancias, motos y demás. Todo el barrio se ha arruinado, Pedimos que las calles estén señalizadas y que haya más controles.



Graciela Ingrata - DNI 10.623.701