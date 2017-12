Banfield: reclamo por un poste de luz

Hace más de dos semanas que hice el reclamo a Edesur por un palo de luz que está muy cerca de caerse en mi vereda. Esto sucede en la calle Capitán Sarmiento al 2300 en Villa Centenario, Banfield Oeste.

El personal de la empresa pasó dos veces a sacar fotos y me dijo que pasaría a arreglarlo sólo si está tirado en el piso.

El tema es que si se cae provocaría un serio riesgo para los vecinos. A esta zona vienen muchos chicos a jugar. Además, me quedaría sin luz y no sabría por cuanto tiempo. Cansada de no encontrar una solución, puse una cinta de peligro.

LIDIA FALCÓN DNI 95.195.923

Lomas de Zamora: el drama de las cloacas

La situación que estamos atravesando los vecinos del Barrio Obrero de Lomas de Zamora es realmente

desesperante. Esto ocurre precisamente en la manzana 8 y 9, donde han reventado las cloacas y, literalmente, hay materia fecal flotando en el agua. Hace un mes que estamos viviendo de esta manera.

El olor no se aguanta más y con el calor es peor aún. Hay invasión de mosquitos. Realmente lo que nos está pasando es terrible: materia fecal, calor y mosquitos. No son condiciones dignas para vivir. Cuando pasa un auto, el agua podrida entra en las casas. En esta zona hay muchas familias con niños y personas mayores. Yo tengo un hijo discapacitado y para salir de mi hogar tengo que cruzar por el agua. A esta altura ni siquiera podemos salir de nuestras casas, porque el olor es insoportable. Y así vamos a pasar Año Nuevo, ya que nadie nos da una solución. Necesitamos que nos escuchen. ¿Dónde se ha visto que la gente viva rodeada de agua con materia fecal?

MAGDALENA BARRETO DNI 93.187.926

Más que un hotel, un lugar para temer

Con mi familia nos hospedamos en un hotel cuatro estrellas de San Clemente del Tuyú para pasar Navidad y tuvimos una pésima experiencia gracias a la mala atención del personal y la falta de higiene del lugar. Lo que nos sucedió fue que el agua del baño salía con gusanos.

Llegamos el 23 y nos quedamos hasta el 26 de diciembre, hospedados en la habitación 202 del Hotel Fontainebleau. El primer día mi hija de 7 años se fue a bañar y escuchamos que empezó a gritar desesperada. Cuando nos acercamos, vimos que salían gusanos del agua y se pegaban al cuerpo. Se le informó esta situación al personal del hotel, pero nadie nos explicó nada.

Solicité un gerente para hablar y no apareció nadie. No nos hospedamos en una pensión cualquiera, fuimos a un hotel cuatro estrellas.

RODRIGO MARTÍN TULCHINSKY DNI 23.511.783

Sin solución con la basura

Mi denuncia está relacionada con la ausencia de los camiones recolectores de basura en la ciudad de Quilmes. Desde el Ceamse acusan diferentes versiones y una de ellas es que los vehículos están rotos. No sé cuál es la verdad, pero veo la situación que estamos atravesando y con eso me basta para hacer público mi reclamo.

Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos todos los meses como corresponde y que aceptamos, porque no nos queda otra opción, los numerosos aumentos que se dieron en el último tiempo.

Creemos que en 2018 volverá a haber un incremento, que también vamos a tener que acatar. Esperemos que, por lo menos, podemos vivir sin basura, que nos genera un panorama desagradable a diario, con olores nauseabundos y presencia de insectos y roedores.

DAMIÁN DE MICHELIS DNI 12.431.087

Posadas: cómo vivir sin agua potable

Les escribo para hacer pública una denuncia de Posadas, Misiones, donde hace un mes estamos sin servicio de agua potable y cuando llamamos a la prestadora del servicio, Samsa, no nos brindan una respuesta. Incluso, esta empresa dejó sin servicio la ciudad sin importarle nada. Es muy grave nuestra situación, porque no tenemos lo básico e indispensable para la vida, como lo es el agua potable.

Y no es por culpa de los consumidores ni de la falta de pago, sino que es por abandono del servicio de dicha prestadora. Recurro a ustedes ante la falta de respuesta de la empresa y de las autoridades de la provincia, que no toman medidas al respecto.

GUSTAVO DAVID GALARZA DNI 28.017.948

Pilar: calle que se convirtió en un peligro

La calle Paraguay de Presidente Derqui, en Pilar, está inundada desde el domingo 17 de diciembre. Pero eso no lo es peor. El agravante de esta situación es que hay chicos que lo ven como un juego y se acercan, lo que genera un verdadero peligro para ellos.

Es un foco de infección, nos podemos contagiar cualquier cosa, y nadie va a hacerse cargo. Es importante destacar que esa calle está siendo pavimentada, lo cual es muy positivo. Pero las obras están paralizadas hace un tiempo y eso no es bueno. Antes del inicio de estos trabajos, jamás se había inundado. Entiendo que estas tareas son necesarias, pero es fundamental supervisarlas también porque pueden ocurrir estas cosas. Espero que lo solucionen pronto, porque las temperaturas son cada vez más altas, por lo que los riesgos son mayores. Estancamiento de agua y calor no forman una buena combinación.

Tenemos temor de que comiencen a aparecer insectos, y así el dengue, y eso es algo muy peligroso para todos los vecinos de la zona.

SILVIA MOLINA DNI 26.095.662

Un ciudadano que se siente traicionado

La traición es cuestión de tiempo, dijo Napoleón. ¿Será así, absolutamente? Hace más de 2018 años traicionamos a Cristo Jesús porque era peligroso. Pregonaba la igualdad. El 19 del corriente a la noche me sentí triste, frustrado, amargado, desilusionado y traicionado.

Llovió mucho desde la mañana hasta la tarde. Mi mente se llena de recuerdos. ¿Qué es la vida sin ellos? Se viene a mi cabeza una estrofa que escribí recordando cuando murió Juan Domingo Perón, ese 1 de julio de 1974. Llovió tres días seguidos y, metafóricamente, “hasta el cielo lloró”, diría un poeta, y ahora llovió después de la traición. Fue algo distinto, pero va a llorar mucha gente.

En resumen, los jueces se aumentan el sueldo, cuando quieren, cobrando 362.000 pesos. Son todos hipócritas. La propuesta que hizo el diputado Olmedo (no coincido con él en otras cosas) de donar 20.000 pesos, yo la propuse como ciudadano común hace casi un año.

No recuerdo quién, pero un periodista lo acusó de demagogia. Es solidaridad, es un poco de humildad. No vi a nadie que lo apoyara. Gracias, señores traidores. Y termino con una frase Discepoliana: “Nada es cierto”.

EDMUNDO JUSTO MAYORGA DNI 6.161.322

Monte Chingolo: vecinos tapados por los residuos

Somos un grupo de vecinos de Monte Chingolo que estamos buscando la forma de darle un fin a nuestro problema, que está relacionado con la presencia de un basural que se formó en avenida General Paz y De la Peña, en el que han llegado a tirar hasta animales muertos. Esto genera olores nauseabundos y la presencia de insectos y roedores.

No tenemos ayuda de ningún lado. Hasta recibimos amenazas por parte de quienes arrojan basura allí.

Y en la zona, además, hasta hubo robos a los transeúntes con armas blancas y de fuego. Esta situación no da para más.

JUAN CARLOS ARCIDIACONE DNI 17.443.147