Una perrita fue atropellada impunemente por un motociclista que circulaba a alta velociadad por la localidad bonaerense de Florencio Varela. Según relataron testigos a cronica.com.ar, el animal estaba acostado en medio de la calle cuando el vehículo pasó por encima de su cuerpito. "Necesita ayuda, cuidados médicos y una familia. No sabemos si va a volver a caminar. Creemos que tiene dueños pero no se hacen cargo", agregaron. El canino está al cuidado de proteccionistas.

El hecho ocurrió en la calle 1134, situada en Ingeniero J. Allan, partido bonaerense de Florencio Varela. Una perrita, que recibió recientemente el nombre "Rubia", estaba acostada en el medio de la calle cuando un motociclista la atropelló brutalmete. Tras haber herirla, el conductor, en lugar de asistirla, siguió su marcha y escapó del lugar.

Vecinos de la zona observaron toda la situación y corrieron desesperados a asistir al animal que quedó destrozado tendido en el piso sin poder siquiera moverse. "No fue un accidente, el conductor vio a la perra y pasó por encima a propósito. Le destrozó la cadera. No le importó nada, es un conocido del barrio que tiene problemas con el alcohol", agregaron.

Los testigos dieron aviso de lo sucedido a un grupo de proteccionistas de la zona, que se acercaron sin dudar a ayudar al animal, lo vendaron y le dieron toda la asistencia que estaba a su alcance. Sin embargo, la perrita necesita cuidados profesionales, medicamentos específicos y un hogar.

"Somos una organización sin fines de lucro. Yo recibo a todos los animales en mi casa. Esta perrita quedó en un estado muy delicado y lo ideal es que pueda encontrar um lugar donde pueda sanar tranquila. Yo no cuento con los medios económicos para hacerme cargo de todo lo que necesita", dijo Carolina, de 34 años.

Agregó: "Yo no sé quién le hizo esto, no vi nada. Solo llegué a ver al animal tendido en el piso. Me avisaron y corrí a buscarlo. La perrita necesita cuidados de un veterinario, alimentos de beuna calidad, más medicamentos, controles. Ojalá pueda volver a caminar, está muy grave". Para colaborar, manifestaron que pueden comunicarse al 1169101714.

En un video grabado por los proteccionistas, puede verse a "Rubia" con vendas en su cuerpo, tratando de recuperarse.