Jonathan Foppa y su familia llegaron desde Bahía Blanca hace un mes para vivir con su hermano y cuñada en la localidad bonaerense de Moreno. Nunca imaginaban que comenzarían a vivir un calvario con la desaparición del adolescente quien tiene 17 años y padece un retraso madurativo.

"El 29 de septiembre salieron a caminar Jonathan y su mamá y ella quiso ir al baño. Por eso pararon en la GNC del Cruce Castelar. Cuando salió del baño a los 5 minutos él ya no estaba y Jonathan nunca se movió de al lado de su mamá, hace caso no sabe moverse sin ella. La mamá lo buscó pero no se quiso mover mucho pensando que se alejó porque algo le llamó la atención. Por eso lo esperó", relató Michelle, cuñada del joven.

Al ver que pasaban las horas, sin embargo, fue a la comisaría ubicada a dos cuadras para radicar la denuncia. "Tardaron dos horas en tomarle la declaración, teniendo en cuenta que Jonathan no es como cualquier chico de 17 años, no es normal. Tuvo que ir mi marido a apurarlos para que lo localicen. Cuando mi marido los apura ahi salieron a patrullar la zona", denunció su familiar. Y agregó: "Pedimos las cámaras de seguridad de la estación de servicio y no nos la quieren mostrar".

"Desde ese día Jonathan no aparece. No sabemos dónde está, qué pasó. El tenía una musculosa fuimos a buscarlo hicimos carteles, pusimos su foto en Facebook, en grupos...queremos que aparezca porque esto no es normal. No es un chico que se vaya solo, porque no sabe manejarse ni habla mucho. Queremos saber quién lo tiene, porqué se fue cómo se fue...no es normal porque no se sabe manejar solo sin la mamá jamás se alejó ni medio metro de la madre", cerró la mujer implorando saber novedades del adolescente.