María Luz Correa y su marido Carlos Pinta tienen dos hijos y viven en la localidad de Balnearia, en el departamento de San Justo, provincia de Córdoba.

Hace 10 meses tuvieron a su segundo hijo, Jahir Pinta, y tuvieron que mudarse de vivienda porque disponían de menos espacio. Por razones económicas (Carlos trabaja como pintor), este nuevo hogar no tenía agua, ni estufa, y las paredes contaban con humedad por todos lados.

Como consecuencia de esta situación, a los cuatro meses Jahir fue internado en terapia intensiva por un cuadro de bronquiólitis en el Hospital Misericordia, durante dos semanas.

A la semana de ser dado de alta, Jahir "empezó a tener de vuelta dificultades para respirar" relató en dialogo con Crónica la madre del nene. Pero al llegar nuevamente al hospital, les informaron que no había lugar, por lo que entonces fue trasladado al Hospital de Niños, de Córdoba Capital, donde fue otra vez internado en terapia intensiva.

"Luego de varios estudios y una tomografia de torax, se descubrió que mi hijo había sido infectado con un virus intrahospitalario que le dejó una secuela en un bronquio diagnósticado EPOC", contó la madre.

Esto generó que Jahir sea ahora oxigeno dependiente hasta que su cuerpo y sus bronquios se desarrollen. Según los médicos, el proceso llevaría un estimado de "un año y medio".

Desde el hospital, María contó que "me prepararon para saber atenderlo bien", pero a su vez, advirtieron que el pequeño no podía convivir más con la humedad de esa casa, ya que "cualquier bacteria lo enferma por el hecho de que su bronquio está muy sensible" explicó María.

En los últimos meses, Jahir fue internado al menos cinco veces más a causa de estos inconvenientes, por lo que la familia decidió pedir ayuda a la intendencia y a Asistencia Social, donde aún no no le dieron respuestas.

Cuando se contactó con esta última dependencia, la mujer que la atendió le dijo que "estaba de vacaciones" y la derivó con otro compañero, el cual "nunca me respondió".

"No tenemos plata para ir a vivir a otro lado con mi marido. Sólo a mi hijito, me cuesta mantenerlo 5 mil pesos al mes, y mi marido gana 500 pesos al día" explica la madre de Jahir.

¿Qué hacen ahora?

María y su familia viven en una casa alquilada de un conocido, pero les advirtió que "solo estará disponible por este mes", por lo que ahora piden ayuda.

"Yo no quiero que el Estado me pague una casa, quiero que me la hagan y yo poderla pagar en cuotas", cerró.