Una vecina de la localidad de San Francisco Solano denunció a cronica.com.ar el lamentable episodio que vivieron junto a su familia este domingo por la tarde. Un delincuente trepó las rejas de su casa y se llevó a su perro Bulldog Francés de tan sólo cuatro meses. "Se llevaron a un miembro de mi familia, estamos muy tristes", manifestó Andrea, la dueña del animal.

Las cámaras de seguridad registraron todos los movimientos del ladrón y el secuestro del can. El hecho ocurrió a las 19 en el barrio de Almirante Brown, en la localidad de San Francisco Solano. Las imágenes revelaron como un sujeto trepó el portón de la vivienda para llevarse a Apolo, quien se encontraba intranquilo en el patio observándolo.

Ahora la familia suplica que se lo devuelvan: "tenemos miedo y bronca, no sé que hacer. Lo unico que queremos es recuperar a Apolo, nada más". Al momento del secuestro del animal, su hija de 2 años se encontraba dentro de la casa, "ellos se divertían mucho juntos", manifestó la mujer y recordó que "cuando mi nena se despertó y vio que, al caerse su juguete, él no apareció para agarrárselo, preguntó: '¿Dónde está Pololo?'. No supe que decirle".

Esta no es la primavera vez que son víctimas de un acto delictivo: "es la cuarta vez que entran a mi casa a robar. Hace dos años que comenzamos a construir la vivienda y hace uno que vivimos acá. La útlima vez, en diciembre, ingresaron y nos sacaron todos los ahorros mientras nosotros no estábamos", aseguró la afectada.

Desafortunadamente, se les extravió otra perra la semana pasada y la pérdida de Apolo multiplicó su tristeza. "El viernes 11 se perdió Luna, una mestiza que teníamos desde chiquita. En la tormenta, cuando mi marido abrió la puerta para ir al trabajo, ella salió y asustada se escapó. Desde ese día que estamos buscándola por todos lados. Y ahora nos pasa esto con Apolo. Nos queda un perro macho que encontramos hace un tiempo en la calle y llora porque está solo", exclamó Andrea.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Nº10 de Almirante Brown. "Lo extrañamos y nos da mucha impotencia ver cómo entran a mi casa, se lo llevan y lo maltratan. El además, sufre del estómago, no come cualquier cosa. No sé dónde está ni con quién, pero no creo que esté mejor que con nosotros", indicó Andrea.