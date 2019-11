Los autos que "duermen en la calle" tienen más posibilidades de ser siniestrados. Por lo general, sus dueños temen que se los roben, o les lleven las gomas. Sin embargo, otro de los grandes riesgos es que sean chocados. Y esto último le pasó a César, quien en la mañana del jueves 14 de noviembre se despertó para ir a trabajar con su vehículo, y lo encontró destrozado.

El hombre, que transporta pasajeros, inmediatamente revisó las cámaras de seguridad y se dio cuenta que una Renault Duster gris había chocado violentamente a su auto estacionado sobre la derecha de la calle Ejército de los Andes entre las calles Darwin y Hornos, en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

Cerca de las 3 de la mañana, se ve cómo el vehículo gris impacta de lleno contra la parte trasera de su Renault symbol 2011.

"Esto me pasó hace una semana y la verdad no puedo dar con la persona que manejaba esa Duster gris.. Me dejó sin nada ya que es mi herramienta de trabajo para subsistir", lamentó César en diálogo con crónica.com.ar. Es importante dar con este hombre porque si no "no hay nadie para demandar" en la compañía aseguradora.