Las autoridades del jardín de infantes N° 958 de la ciudad de La Plata fueron denunciadas penalmente por presunto maltrato y discriminación a una nena de cinco años.

Debora Álvarez, la mamá de la menor damnificada habló con cronica.com.ar y contó que el maltrato del que habría sido víctima su hija comenzó hace un mes atrás, período en el que empezó a manifestar que no quería ir más al jardín, cuando "siempre le gustó ir". Al preguntarle a la "seño", esta le contó que su hija habría sufrido discriminación de parte de la vicedirectora, que le había dicho "bizca" en reiteradas oportunidades.

"Cuando le pregunté a mi nena, ella me lo confirmó, es más, la vicedirectora le decía a un compañerito que le diga a mi hija bizca", relató Álvarez quien además contó que su hija tiene estrabismo, miopía y astigmatismo, razón por la que fue operada desde marzo, y usa anteojos. A su vez, la pequeña le confió a su mamá que la directora "la trata mal, le grita, y que golpea fuerte la puerta".

La nena acusó golpe de quien debía cuidarla (imagen ilustrativa).

De tal manera, la mujer realizó la denuncia en la comisaría de la Mujer de La Plata. En otro de los maltratos enumerados en la denuncia figura que las autoridades del jardín le dicen a la niña “virola”, “inútil”, “no ves nada”. También se indican frases como: “Hay que hablar con los papás porque esta nena tiene un ojo para un lado y el otro para otro”, o “le tengo un asco a...”.

No obstante, Álvarez advirtió a los demás padres a través del grupo que comparten. Ahí fue donde salieron a la luz otros episodios de maltrato infantil que ocurrían puertas adentro del jardín. "Me pega cachetazos y me tira de la oreja", dijo otra nena de sala de cinco, quien además manifestó "que no quiere ir más al jardín porque la directora es mala y quiere lastimar a todos". El testimonio forma parte de una ampliación de la denuncia que realizó Álvarez.

No sería la primera denuncia realizada contra el jardín

Asimismo, otra mamá del turno de la mañana se comunicó con Debora debido a que su hijo le había manifestado que "tampoco quería ir al jardín, porque un tal Penelope, que sería el portero del turno de mañana jugaba con ellos con violencia, les pegaba con un palo, los mordía, los empujaba, los pellizcaba". Dicha declaración testimonial también consta en la denuncia.

En ese contexto, un grupo de padres acudió al Ministerio de Educación de la Plata y al Consejo Escolar, sin embargo no obtuvieron respuesta. Por su parte, la inspectora del jardín les informó que se iba a realizar una "investigación simple" y "que se iban a tomar cartas en el asunto". Sin embargo, hasta el momento, tanto la directora como la vice, quienes niegan rotundamente los hechos, siguen en sus respectivos cargos.

La menor desde entonces no asiste más al jardín en tanto "está asustada, no quiere hablar". " Le decis directora y se tapa los oídos", remarcó su mamá.