Un menor de 10 años fue discriminado por un club de fútbol de barrio de Berazategui y su madre fue golpeada brutalmente luego de denunciar la situación a través de las redes sociales. "Lo echaron por jugar mal y se pudo quedar gracias a mi lucha. Aceptaron su continuidad pero le hicieron la vida imposible para que se vaya", aseguró la progenitora del nene a cronica.com.ar.

El chico fue desvinculado sorpresivamente en enero y pudo continuar en el equipo gracias a los reclamos realizados por su madre, Lucía Torres, de 32 años. El calvario recién comenzaba: desde ese entonces, el pequeño sufre discriminación por parte de las autoridades. La mujer decidió poner punto final a la situación este miércoles y publicó lo sucedido en su Facebook.

Al chico le hicieron la vida imposible para que se vaya y lo echaron por jugar mal

El posteo llenó de furia al presidente del club y a los integrantes de su familia, que acudieron de inmediato a la puerta de la casa de la mujer para recriminar su acusación. "El hombre vino con su pareja, con su madre, con su hermana y su sobrina de 17 años. La menor, que practica taekwondo, me atacó, me dio una piña en el rostro y patadas en todo el cuerpo. El resto agredió a mis hijos y a mi esposo", contó.