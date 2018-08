El acusado fue detenido. (Captura)

Un hombre fue detenido acusado de acosar a mujeres en la localidad bonaerense de Lanús. Una de las víctimas denunció que el aprehendido apoyó su pene sobre su brazo en un colectivo, compartió el hecho en las redes sociales y otras afectadas lo reconocieron.

La mujer de 37 años estaba viajando en la línea 33 junto a su hija de 18 cuando un hombre se subió a la altura de la estación de Lanús, se colocó a su lado y le apoyó el miembro sobre su extremidad. La víctima comenzó a gritar, los testigos la ayudaron y retuvieron al acusado mientras esperaban a efectivos policiales.

Escrachan a degenerado que abusaba a mujeres en Lanús pic.twitter.com/JOUBjCf6Sc — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 14 de agosto de 2018

"Se paró al lado mío, rozó su miembro contra mi hombro y lo tapó con una carpeta negra. No me di cuenta de lo que estaba pasando porque tenía mi vista en el celular. Él me pidió disculpas y me sonrió", detalló la víctima a Crónica.

Atrapan a hombre que le apoyó el pene en el brazo a una mujer en un colectivo en Lanús pic.twitter.com/gSGGhYJw2m — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 14 de agosto de 2018

Continuó: "Cuando le dije que no había ningún problema, corrió su carpeta y me mostró el pene. Me agarró un ataque, empecé a gritar, conté lo que pasó y me ayudó la gente que estaba en el colectivo. Lo atraparon porque él se quería escapar".

Abuso en colectivo de Lanús: apoyó su pene sobre una mujer y testigos lo capturaron pic.twitter.com/xhj7a4VmIs — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 14 de agosto de 2018

La afectada compartió videos de la aberrante situación en las redes sociales y, tras la difusión, otras mujeres lo reconocieron y aseguraron que el acusado ya había protagonizado situaciones similares en otras líneas de colectivo y en la estación de tren de Lanús.

Tras la difusión del video, otras víctimas lo reconocieron.

Al concluir, la mujer manifestó: "Tengo mucha bronca porque iba con mi hija de 18 años. Si se lo hacía a ella, no sé cómo hubiese reaccionado".