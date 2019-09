Un turista de 21 años sufrió fractura de tibia y peroné en ambas piernas tras ser atropellado por una moto de nieve cuando esquiaba en el Cerro Catedral, en Bariloche. Tras el accidente, fue trasladado e internado de urgencia en el Sanatorio San Carlos de la ciudad rionegrina y ahora el damnificado pide que la empresa concesionaria del centro de esquí se haga cargo de los daños ocasionados.

En diálogo con cronica.com.ar, Segundo Carafi relató cómo fue el terrible accidente en el cual resultó gravemente herido: "Yo acababa de agarrar un camino de color azul, que se destacan por ser lugares para esquiadores principiantes, que a la vez es una vía para subirme a una silla. En ese momento me encuentro con una moto que venía de contramano, de frente y a gran velocidad". Al verla, el joven aseguró que "intenté tirarme fuera de la pista a la derecha, pero venía tan rápido que apenas pude moverme antes que me choque".

Segundo fue asistido por la gente presente (inclusive el conductor de la moto) hasta que llegaron los médicos.

Según un testigo del hecho, Segundo voló por encima de la moto. Haciendo memoria, el herido remarca que "de la cintura para abajo sentía todo inmóvil y también me quemaban las dos piernas. Ahí fue cuando empecé a gritar del dolor".

Varias personas se acercaron para asistirlo tras el accidente, incluyendo el conductor de la moto: "Recuerdo que me estaban por trasladar y me pusieron un respirador artificial. Cuando se acercó el conductor de la moto, le di la mano y le dije: 'Quedate tranquilo, ya está', y él me respondió: 'Va a estar todo bien, pibe'".

Así se fue al hospital Segundo.

En un principio, la concesionaria del centro de esquí, Catedral Alta Patagonia, se acercó al damnificado por intermedio de un representante llamado Manuel Pérez Diez, quien se identificó como Gerente Comercial de la empresa. La persona le ofreció a Segundo y su familia disculpas y apoyo en la situación, y sugirió pagar el traslado en un avión sanitario al hospital Austral en Buenos Aires para llevar a cabo la operación del joven. Incluso le comentó que el conductor de la moto quería ofrecerle disculpas nuevamente y ponerse a disposición de toda la familia.

La madre del chico preparó las valijas. Los médicos del hospital habían inmovilizado las piernas del joven accidentado para que pueda viajar. Sin embargo, ese mismo día, tan solo tres horas después del diálogo con los referentes de la compañía, les avisaron que no iban a pagar el vuelo porque "no estaba claro que la culpa fuera de la persona que manejaba la moto". El abogado de la familia intentó contactarlos en reiteradas ocasiones, pero no obtuvo respuestas. "Llamé a Manuel más de 10 veces, le mande WhatsApps, pero nunca más contestaron", explicó Segundo.

El joven había quedado preparado por los médicos para viajar el lunes.

La defensa de la familia decidió comunicarse con la municipalidad local y fue allí cuando un fiscal de turno se interesó por el causo. Tanto la víctima como la empresa declararon, y ahora el conflicto deberá resolverse en tribunales. "Es increíble porque el fiscal me contó el relato que dio el motociclista y es totalmente distinto, es rarísimo todo" expresó el muchacho. A pesar de este contratiempo, el joven quiere seguir adelante con el juicio: "No es para sacar plata, sino porque yo estoy vivo de pedo y no quiero que vuelva a pasar otra cosa igual con otra persona".

Finalmente, Segundo partió a las 2 de la madrugada de este miércoles y los costos del vuelo lo terminaron afrontando su padre y abuelo. Según las fuentes aeronáuticas que pudo consultar Crónica, un vuelo en un avión sanitario cuesta entre 8 mil y 12 mil dólares. Antes de viajar, realizó un fuerte descargo en sus redes contando lo que había sucedido.