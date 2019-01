Cristian en el Obelisco antes de su viaje a Brasil.

Un grupo de ciclistas que encontró al deportista argentino, oriundo de José C. Paz, acribillado en pastizales de la ciudad brasileña de Cantagalo, logró contactarse con la familia de la víctima antes del fallecimiento del afectado, gracias a Facebook.

Tras publicar las imágenes de Cristian Corizzo, pudieron identificarlo y las publicaciones llegaron a la hermana de la víctima Romina Corizzo, quien reside en la ciudad costera de Mar del Plata.

Luego de ver un posteo, pidió: "necesito encontrar a mi hermano, me enteré que no está bien. Por favor, alquien que me pueda dar un pequeño comentario".

Al recolectar datos gracias a los usuarios, manifestó: "Logré comunicarme con el hospital São Vicente, situado en Guarapuava". Agregó: "Gracias a todos, no fue fácil todo esto al estar lejos sin saber nada. Cada uno de ustedes me dio una inmensa mano, gracias".

La mujer logró contactarse con su hermano y, días después, informó el fallecimiento de su familiar. "Quiero informarles que Dios se lo llevó. Gracias, de corazón. El flaco dejó de sufrir", escribió.

El ciclista argentino estaba viajando por Brasil desde hace un año y falleció tras recibir tres diparos mientras pedaleaba por las calles de la ciudad brasileña de Cantagalo, en el estado de Río de Janeiro. La víctima falleció en el hospital São Vicente, situado en Guarapuava. Investigan si se trató de un robo o un ajuste de cuentas.