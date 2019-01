La familia vive con miedo. (Captura)

Cinco delincuentes interceptaron a un hombre de 31 años cuando salía de su casa, lo torturaron y secuestraron para ingresar a robar a la vivienda situada en Longchamps. Los ladrones armados lograron entrar al hogar, donde estaba la novia y los hijos del afectado. Se llevaron el auto de la familia, una tele, 3 mil pesos y la alcancia de una nena de 5 años. El espectacular robo quedó registrado en una cámara de seguridad.

Así se escaparon tras robar en una casa de Longchamps pic.twitter.com/ryfz2MVS2j — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 24 de enero de 2019

Marcelo de 31 años manifestó a Crónica que estaba saliendo de su casa para ir a trabajar cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo metió en su propio auto y se lo llevaron a circular a bordo del vehículo por el barrio Ferroviario. En el viaje, le propinaron una golpiza y le gatillaron en la cabeza. "Me pedían plata y me decían que eran asesinos. Por suerte, la bala no salió", manifestó a nuestro medio.

Luego, los delincuentes encontraron las llaves de su vivienda en el interior del vehículo y se dirigieron a la casa situada en las calles Chaco y Lorenzini. En el lugar, se encontraba la novia de Marcelo, también de 31 años, y los dos hijos de ambos, un nene de un año y una nena de 5.

Tres de los agresores ingresaron a la vivienda, amenazaron a punta de pistola a la pareja del afectado y lo golpeaban mientras revisaban la casa. Los ladrones tomaron un televisor, una caja de seguridad con 3 mil pesos en su interior y el chanchito alcancia de la nena de la familia, el cual tenía 50 pesos en monedas en su interior.

Al tomar las pertenencias, se dirigieron a la puerta de la casa, donde los esperaba un auto de color negro. Uno de los delincuentes se fue en el auto blanco de la familia, el cual continúa extraviado.

La terrible secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la vivienda del vecino de los afectados. La denuncia está realizada en la Comisaría Nº 4 de Longchamps.