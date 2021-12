Una adolescente de 17 años esta desaparecida desde hace cinco días, cuando fue vista por última vez en el límite entre los barrios porteños de Chacarita y Villa Crespo. Su familia encabezaba una búsqueda desesperada para dar con su paradero. "Ella me pidió permiso para ir al baño y no volvió", contó su mamá a cronica.com.ar.

La familia de Gabriela García encabeza una búsqueda desesperada.

Se trata de Gabriela Zulema García, de 17 años, quien desapareció cerca de las 18.30 del pasado viernes 26 de noviembre mientras estaba con su mamá Lorena en Lacroze y Corrientes, en inmediaciones de la estación de Federico Lacroze del Ferrocarril Urquiza.

"Me pidió permiso para ir al baño y no volvió. No sabemos si tomó el tren u otro transporte. No tenía teléfono celular", dijo Lorena a este medio.

Y continuó: "Una mujer nos dijo que la vieron en el subte junto a un hombre, que le preguntó si ella tenía DNI, pero que ella le contestó que no porque era menor de edad".

Gabriela tiene ojos celestes y al momento de ausentarse, vestía una remera roja y bermudas violenta. Para aportar cualquier dato, los interesados pueden comunicarse al 911, 11 38442238 o 1170208795.