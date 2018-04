Las imágenes fueron facilitadas por un vecino de la zona y enviadas a Crónica. (Captura)

Tras pasar durante varias horas estudiando la zona, delincuentes eligieron su objetivo e intentaron robar un auto estacionado frente a una casa de Berazategui. Vecinos advirtieron la situación y alertaron a los dueños del rodado, quienes salieron a atacar a los ladrones a piedrazos.

Los tres acusados que circulaban en un Peugeot intentaron robar un vehículo situado en las calles 117 A y 4. Los sospechosos lograron movilizar el auto estacionado y lo empujaron durante media cuadra con la intención de atarlo con una soga a otro rodado.

Sin embargo, fueron sorprendidos a piedrazos por los dueños del auto, quienes lograron frustrar el robo. "Estábamos despiertos por el feriado y escuchamos los gritos de los vecinos. Se estaban llevando el auto de mi papá. Salimos con mi novio y los ahuyentamos a gritos y piedrazos", dijo(34) a

"No sé si estaban armados. No pensamos nada. Nos dio tanta impotencia y bronca que no pensamos. Fue una locura, no nos dimos cuenta en el momento", agregó la afectada, quien también manifestó estar cansada de la inseguridad y recordó que hace menos de un año quisieron secuestrar a su hijo.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de una vecina, quien se solidarizó con las víctimas y facilitó los videos.