Iván López de 16 años no tiene certezas si volverá a ver. Él recibió un escopetazo con balas de goma en el rostro por parte de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires mientras intentaba ayudar a un vecino que murió atropellado en el barrio José C. Paz, en la localidad bonaerense de Cuartel V, en Moreno. Su papá Alejandro López, de 49, intentó protegerlo, pero también resultó herido de "al menos 15 balazos", contó la familia de las víctimas a cronica.com.ar.

Si bien el adolescente recibió el alta este viernes y podrá volver a su casa, perdió el ojo izquierdo y luchaba por recuperar la visión del derecho. "Estamos re mal por lo que pasamos con Iván. A mi papá aún no lo atendieron. Necesitamos que nos escuchen para que no quede todo en la nada", contó Verónica, hermana del chico a este medio.

Familiares de Iván López exigieron justicia por el chico de 16 años.

El calvario de la familia López comenzó en la madrugada del último viernes 30 de abril en la esquina de su casa, en Yersin y La Amistad, donde un alarma vecinal advirtió a la gente del barrio que habían atropellado a un hombre.

"Estabámos en la casa de mi mamá y salimos con los vecinos. En la esquina había un auto con una persona abajo que murió. Mi hermano le agarró desesperación como a todos. El conductor estaba en el auto y como no salía, los familiares del hombre atropellado y los vecinos comenzaron a patear el vehículo para que baje", relató la hermana de Iván.

Mientras los vecinos intentaban asistir a la víctima, apareció la policía, continuó Verónica. Su hermano "temblaba y estaba nervioso", por lo que ella le insistió para que fuera a la casa. "Él no quería. 'Hay que sacarlo de ahí (al vecino atropellado), por favor', le decía a mi mamá. La llevé a ella a casa y cuando salgo afuera a buscar a mi papá y mi hermano escuché los escopetazos", dijo la joven. Iván estaba tirado en la calle y su papá intentaba protegerlo.

"Cuando vi a mi hermano, pensé que estaba muerto. Me agarró una crisis de nervios, lo agarré y con mi novio lo llevamos a que lo atendieran. No venía la ambulancia y a los policías les gritabamos 'mirá lo que hicieron', ellos se reían", denunció Verónica.

Alejandro, el papá del adolescente, increpó a la policía pero éstos "lo llevaron a un descampado, lo tiraron al piso y le dieron al menos 15 disparos con balas de goma", contó la hija. Y agregó: "Después, lo llevaron detenido hasta el mediodía del día siguiente en la Comisaría 4° de Moreno. Fui como cinco veces. Ahí me enteré que estaba herido".

Así son los cartuchos de los proyectiles que disparó la policía, denunció la familia López.

"Estamos re mal por lo que pasamos. A mi papá le hicimos las curaciones nosotros porque los hospitales a los que lo llevamos no lo querían atender porque tenía heridas de bala", dijo Verónica. Algo similar ocurrió con su hermano: aseguró que recorrieron varios centros de salud en la zona oeste del conurbano bonaerense hasta que consiguieron internarlo en el Hospital de Oftalmología Santa Lucía, en la Ciudad de Buenos Aires.

IMÁGENES SENSIBLES. Iván perdió un ojo y espera recuperar la vista del otro.

Allí lo operaron del ojo derecho durante la semana pasada y este viernes recibió el alta. "No ve nada. Estamos peleando para que recupere la vista. Él sufrió mucho. Necesitamos que nos escuchen para que no quede todo en la nada. Mi mamá se está moviendo sola. Todavía no recibimos ayuda alguna de las autoridades", afirmó la hermana.

Es que, tras el hecho, llegaron a su casa personal de Asuntos Internos de la policía y autoridades municipales que ofrecieron asistir al chico. "No pasó más nada. Estamos desesperados", contó. Según pudo averiguar la familia, interviene la Unidad Fiscal N°5 de Moreno en el caso.

IMÁGENES SENSIBLES. Las heridas de Alejandro, el papá de Iván.

Por M.B.