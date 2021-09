Micaela Fernández, tiene 18 años y el lunes pasado, 30 de agosto, comenzó su rutina diaria como es habitual sin imaginar el infierno con el que se encontraría tan solo unas horas después. Al terminar su turno en la hamburguesería en la que trabaja, se dirigió a la intersección de Blas Pareras y Francisco Luis Bernardez, en la ciudad bonaerense de Castelar, partido de Morón, donde había quedado en reunirse con una amiga. Sin embargo, el encuentro nunca se concretó. Es que durante la espera, la sorprendió escuchar una catarata de insultos en los que resonaba su nombre. Cuando se quiso dar vuelta para ver qué pasaba, en cuestión de segundos ya estaba en el piso en medio de una patota de chicas que la agredían sin parar, relata en diálogo con cronica.com.ar.

"Una de ellas me agarra y la otra me empieza a pegar. En un momento una de ellas saca una especie de destornillador, o un cuchillo, no llegue a ver bien lo que era, pero me lo metió adentro de la nariz que me empezó a sangrar sin parar", cuenta la joven agredida a este medio.

.

Tras el ataque Micaela detalla que quedó tirada en el medio de la calle cubierta de sangre y dolorida en cada una de las partes de su cuerpo, pero sobre todo en la cabeza, ya que durante la paliza pegó fuertemente contra el cordón de la vereda. "No podía respirar, no me podía mover, y al día de hoy me cuesta respirar", dice a este medio y expresa que actualmente está con antibióticos porque una placa arrojó que tiene parte de sus costillas inflamadas. Cuando llegó a su casa, apenas la vio su mamá la llevó a hacer la denuncia.

Inmediatamente se dirigieron hacia el destacamento Policial Sur ubicado en Ángel Giannatasio y Williams Morris Castelar donde radicó la denuncia penal que luego será derivada a la fiscalía correspondiente. De acuerdo a lo que expresa Micaela, en la causa intervendrá el Jugzado de Menores ya que una de las presuntas agresoras, tiene 17 años.

Según cuenta Micaela, una de las acusadas de la agresión "vive a 10 cuadras de su casa", y los conflictos que mantienen son "de vieja data". "Me la cruzaba en el centro y me insultaba pero yo seguia de largo. Hasta el momento nunca había hecho denuncia porque pensé que se iba a calmar", dice la joven.

Micaela cubierta en sangre luego de haber sido atacada.

Sin embargo, muy lejos de apaciguarse las agresiones, se agravaron. Luego del ataque en grupo, la presunta agresora junto a su mamá se habrían presentado en la casa de Micaela, el martes por la noche. "Escucho gritos, y que empiezan a tirar piedras a mi casa, y ahí las veo. Me decía que me iba a desfigurar y que me iban a encontrar muerta. Además, su mamá le quiso pegar a la mía y le dijo que no sabía con quienes se estaba metiendo", relata la joven. Ahí mismo llamaron al 911 y asistió un patrullero, que les pidió a las dos mujeres que se retiren.

.

"No me quisieron tomar la denuncia porque me dijeron que no podía ampliarla. Me dijeron que tenía que esperar que pase a fiscalía la que ya había hecho", expresa la víctima.

Desde ese momento, Micaela vive con pánico de que la joven que la agredió la vuelva a lastimar. Según cuenta Micaela en una de sus últimas historias de Instagram la acusada subió un mensaje amenazante dedicado a ella. "Te voy a desfigurar de pies a cabeza y desnuda vas a quedar. Hacemos cosas peores como para andar preocupandonos por tus historias que tiras con un poco de sangre", habría escrito.

"Tengo miedo, es una chica que no tiene límites, no va a parar te lo puedo asegurar", afirma Micaela. "Yo la conté de milagro, pero hay más chicas que les pasó lo mismo", dice la joven quien detalla que cuando subió a sus redes sociales la publicación en la que "la escrachaba" a su agresora le llegaron mensajes de otras chicas que sostuvieron también haber sido víctimas de su atacante.

La denuncia que realizó la víctima, Micaela Fernández.