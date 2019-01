Ocurrió en la calle Catamarca al 700. (Google Street View)

Un delincuente de 21 años fue detenido por ingresar a la vivienda de una abuela de 86 años, situada en la calle Catamarca al 700, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Tras salir de la cárcel, se cruzó con el nieto de la víctima, que lo había acusado ante la justicia, y lo molió a golpes.

El afectado, Leonel de 21 años, contó a Crónica: "Entró a robar a mi casa, lo denuncié, lo detuvieron y ya salió. Me lo crucé cuando fui a comprar al supermercado y me molió a golpes. Me siguió hasta mi casa pero no pudo entrar"

Agregó: "La primera vez que entró a robar a mi casa fue el 24 de diciembre. Lo detuvieron y luego lo crucé el 7 de enero. Me vio, me persiguió hasta mi casa, saltó el paredón de mi vivienda y me pegó hasta dejarme desmayado. La policía lo llevó detenido algunas horas y ya lo dejaron libre otra vez".

"Me dijo que por acusarlo iba a entrar otra vez a robar a mi vivienda. Tengo mucho miedo. No puedo ni salir de mi casa", detalló. La víctima fue atendida en el Hospital Ramón Carrillo, situado en el partido bonaerense de Tres de Febrero con heridas de consideración.

La víctima fue atendida en el Hospital Ramón Carrillo.