En julio del año pasado una mujer y su hijo de seis años fueron asaltados por dos delincuentes que los abordaron cuando salían en auto de su vivienda del barrio San José, del partido bonaerense de Almirante Brown. Arrojaron a la madre al suelo y le provocaron fracturas en varias partes del cuerpo, escaparon en el vehículo robado con el menor a bordo y lo tiraron al asfalto unos 200 metros después.

"Me llamó el fiscal para decirme que el juicio es el 13 diciembre y que lo que les van a dar son entre 5 y 5 años y medio de prisión. Me preguntó si iba a ir, no quiero. Ya la llamada me puso mal. No puedo hablar del tema", dice a cronica.com.ar

Claudia Crespo quien aún sigue con tratamiento con un kinesiólogo por la fractura que tuvo en su rodilla y su muñeca. Ella y su marido tienen una peluquería, el dolor le dificulta su trabajo.

.

"El nene no quiere salir ni al patio de casa solo, lo tenemos que acompañar, tiene miedo que alguien se lo lleve", cuenta la mamá en exclusiva.

Todo sucedió cuando ella sacó del garaje su auto Volkswagen Fox, en el que estaba su hijo, y bajó a cerrar el portón. "No me puedo perdonar. Haber sacado el auto con el nene adentro. Como es un dos puertas siempre sacaba el auto y después al nene. Le decía a mi marido, se llegan a llevar con el nene adentro y me muero. Era mi miedo y pasó. Justo ese día lo hice al revés, saque el auto con el nene y bajé a cerrar el portón, no me lo puedo perdonar. Con el llamado del fiscal reviví todo", dice Claudia y se le quiebra la voz.

.

Tanto ella como su marido Pedro Konrizuk esperaban que estén más tiempo tras las rejas. "Parece que es el máximo que se puede pedir por lo que hicieron. Es una burla. Mi señora quedó con problemas en la rodilla, somos peluqueros. Nos arruinaron la vida", sostiene Pedro.

"El nene está con psicólogo. No se puede quedar solo en ningún momento. Me han robado muchas veces en el negocio, pero nunca nos había pasado una cosa así", relata Pedro y agrega: "si le dan cinco años en tres salen en libertad. Y el riesgo lo tenemos nosotros que seguimos viviendo y trabajando en el mismo lugar".

Así fue el impactante ataque