Un terrible episodio de violencia y abuso se desató dentro de un boliche situado en el partido bonaerense de Tigre. El supuesto dueño del local bailable le tocó la cola a una joven, su novio la defendió y el acusado lo molió a golpes. No conforme con la situación, el agresor envió a los patovicas del lugar a seguirle pegando y echó del establecimiento a los amigos de la pareja. Los afectados piden justicia.

Un grupo de jóvenes asistió este sábado por la madrugada al Club Solís, situado en la avenida Dardo Rocha al 442, local que funciona como boliche los fines de semana. Lo que pretendía ser una amigable celebración de cumpleaños terminó en una violenta y sangrienta experiencia.

Un sujeto, que según testigos sería el dueño del boliche mencionado, se acercó a una joven durante la madrugada y le tocó la cola. El novio de la chica advirtió la situación y no dudó en increpar al hombre para defender a su pareja. En tanto, el acusado le respondió dándole un cabezazo y ordenó a los patovicas que echen al grupo de amigos del lugar.

Un tremendo combate se originó cuando los agentes de seguridad del boliche intentaron sacar a la fuerza a los jóvenes. "Eran cinco personas que nos golpearon violentamente. El más afectado fue el novio de la chica pero no dudaron en pegarles también a las mujeres. A mi me rajaron a las trompadas y patadas, me tiraron al piso y siguieron con la paliza", dijo Yanina, de 30 años, una de las víctmas.

Tras ser víctimas del tremendo ataque, los afectados se dirigieron de inmediato a hacer la denuncia policial en la Comisaría N°1 del partido bonaerense de Tigre. El novio de la chica que fue abusada terminó con visibles heridas y moretones en su cuerpo y rostro.