En el partido bonaerense de San Martín una mujer de 37 años fue embestida, el pasado sábado, por una camioneta 4x4 y según denunció la víctima en cronica.com.ar el conductor del portentoso vehículo "me pasó por encima y nunca frenó".



Se trata de Paola Riveros, soltera y madre de tres hijos, quien salió a comprar a las 23.30 y cuando cruzó la calle, a la altura de Constituyentes y Agustín Álvarez, fue brutalmente atropellada por una camioneta que de inmediato emprendió la fuga.



"Esta avenida es terrible y por los hechos de inseguridad no posee semáforos", dijo la mujer aún angustiada y luego recordó: "Yo estaba cruzando y de repente una camioneta 4x4, color negra, que venía con las luces apagada me atropelló".



Quedando tendida en el suelo, sin poder moverse observó como el conductor "huyó a alta velocidad" sin asistirla en ningún momento. Producto del fuerte impactó, los médicos que informaron que sufrió politraumatismos en diferentes zonas de su cuerpo, además de la quebradura del peroné del pie izquierdo y la fractura del tabique de la nariz.

Paola Riveros tras ser dada de alta

Ante nuestra consulta indicó que "estuve internada en el Hospital Belgrano, en San Martín" y que ya está en su casa tras se dada de alta. Al mismo tiempo, comentó que en la tarde de este lunes hizo la denuncia penal por "lesiones culposas".



Por último, y con la voz entrecortada solicitó "que se haga justicia y que el culpable pague por lo que hizo", mientras aseguró que necesita testigos y que las autoridades revisen las dos cámaras de seguridad que hay en la zona para dar con el autor.

Así le quedó la pierna izquierda tras el accidente.