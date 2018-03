Realizó las denuncias en la Defensoría del Niño de Palermo.

Un padre denunció a Crónica que vive "desesperado" porque su hijo, quien reside con su madre en un inmueble situado en Palermo, es drogado en reiteradas ocasiones por la mujer. "Le da psicofármacos porque no lo puede contener, lo encierra. Pedí la historia clínica en el Hospital Alemán y me enteré que entró varias veces intoxicado", dijo.

Walter Mullnes de 53 años manifestó que la madre de su hijo le da psicofármacos al menor desde hace 3 años y expresó que la mujer lo intoxica para "controlarlo mejor". El hombre realizó las denuncias en la Defensoría del Niño de Palermo.

Antes de ver el historial clínico de su hijo en el Hospital Alemán, el cual menciona que el menor ingresó intoxicado por consumo de fármacos en reiteradas ocasiones, el hombre ya sospechaba que su hijo consumía alguna "sustancia extraña".

"Me decían que estaba loco. Necesito sacar a mi nene de este infierno"

"Yo sospechaba pero ella me negaba todo. Lo llevaba a un club y el nene no podía ir de la 'falopa' que tenía encima. Se desmayaba. Tengo sobrinos y me daba cuenta que la actitud de mi hijo no era normal. Me decían que estaba loco. Necesito sacar a mi nene de este infierno", dijo.