Un joven de 38 años fue brutalmente asesinado a tiros al resistirse a ser asaltado en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga. Los asesinos eran tres y escaparon a bordo de un auto sin robar nada. Profunda indignación de los vecinos.

Según denunciaron a Crónica los habitantes de la zona, el episodio se produjo a las 2 de este viernes en una vivienda situada en la calle Juan de Basualdo al 1100, del mencionado distrito del partido de La Matanza, al noroeste del Gran Buenos Aires.

Un hombre, identificado como Emiliano Pereira, regresaba a su domicilio y le había avisado a su padre, Juan, que le abriera el portón de la casa para hacer el ingreso más rápido y evitar algún incidente de inseguridad.

Sin embargo, pese a la previsión, cuando Emiliano entraba con su vieja camioneta Fiat Fiorino, tres marginales armados que se desplazaban a bordo de un Ford Focus gris, presuntamente robado, lo interceptaron con fines de robo.

La Fiorino de Emiliano y sus amigos, apesadumbrados, en la puerta de la casa (Crónica).

El muchacho intentó resistirse y su papá fue en su ayuda, pero los hampones, totalmente "sacados" y sin mediar palabra alguna, le efectuaron dos disparos a Emiliano y dos a su progenitor. El joven, gravemente herido con dos impactos en su cuerpo, y como se observa en el video que ilustra la nota, cruzó la calle Basualdo y cayó a los pocos metros. Dejó de existir en los minutos siguientes.

La flecha marca a Emiliano, caído junto a su Fiorino y el Focus que escapa a toda velocidad.

Los malvivientes, en estado de confusión pero muy alterados, montaron en el Focus y escaparon de manera rauda. Juan Pereira, por su parte, salvó la vida de forma milagrosa dado que los dos balazos que le efectuaron los pistoleros sólo le rozaron su integridad.

La policía realizó pericias en el lugar del crimen.

Gente de trabajo

Alejandro, vecino y amigo de los Pereira y amigo, contó a este medio que "ellos son gente de laburo, hacían pizzas y comidas en la casa y las vendían por la zona. Para el trabajo, usaban la vieja Fiorino gasolera para realizar los repartos. Muy buenas personas, no jodían a nadie. Y mirá cómo lo mataron a Emiliano, como si la vida no valiera nada, todavía no lo podemos creer".

El mismo habitante del barrio Los Pinos, comentó que "Emiliano se cuidaba mucho porque acá a la noche se pone complicado el tema. Durante el día es tranquilo, pero cuando se pone oscuro... ya se sabe. Lo había llamado el papá para que le abriera rápido el portón. Ni tomando precauciones te salvás hoy de lo que hacen estos chorros asesinos".





El asesinato de Pereira caló hondo en la cuadra y entre los vecinos, amigos y parientes del muchacho. Este viernes por la tarde se juntaron en la vivienda de la calle Basualdo para consolar a Juan y su mamá Juana, que quedaron en estado de shock por el suceso. Tienen pensado juntarse y realizar una movilización hasta la comisaría de la zona para reclamar el esclarecimiento del crimen y la detención de los tres homicidas.