El hecho ocurrió el último 18 de octubre en la localidad de Lomas de Zamora, cuando Osvaldo Valenzuela, ex policía de 76 años, le disparó a su vecina con una escopeta calibre 16 en la cara, volándole la mandíbula lo que puso fin a la vida de Viviana Giménez (42), que volvía de llevar a su hijo al colegio, en el acto.

El asesino argumentó razones de edad y salud, esta última debido a una diabetes que lo transforma en insulinodependiente, para que la justicia le brinde el beneficio de prisión domiciliaria, a pesar de ser procesado con prisión preventiva, luego de haber admitido la autoría del crimen.

Diana Giménez, hermana de la victima, confesó en dialogo con crónica.com.ar : "La perseguía la amenazaba. Empezó a hacerlo cuando ella se mudó al barrio. Al principio se mostraba en concepto de buen vecino, hasta que se obsesionó con ella. Le decía 'si no sos mía no sos de nadie, si no estás conmigo te voy a matar total lo pago en mi casa', El ya tiene denuncias de varios vecinos, porque era un psicópata." .

“Estuvo como seis meses acosándola. La amenazaba y la perseguía porque estaba obsesionado con ella. Le seguía el rastro todo el tiempo. En uno de los allanamientos que hicieron, encontraron en su casa un cuaderno donde tenía los horarios de entrada, de salida y todos sus movimientos”, expresaron los compañeros del Instituto Superior de Formación Docente 103 de Villa Urbana, donde la occisa estudiaba el profesorado de Educación Primaria y participaba en el área de Género del Centro de Estudiantes.

El próximo jueves, los familiares se reunirán en las escalinatas de los Tribunales de Lomas de Zamora para que la Jueza de Garantías, Marisa Salvo no le otorgue la prisión domiciliaria a Valenzuela.