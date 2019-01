Cristian, de 44 años, recorría países de América Latina en su bicicleta.

Amigos y familiares del argentino acribillado a balazos en Río de Janeiro, Brasil, reclaman que se esclarezca el caso, manifestaron que pudieron haberlo matado al confundirlo con un vagabundo y agregaron: "vecinos de la zona aseguran que en el país de Jair Bolsonaro suelen ejecutar a los sin techo". En tanto, la policía maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas y allegados mencionaron el posible robo de una cámara GoPro.

Cristian Corizzo de 44 años fue atacado por sujetos que circulaban a bordo de una camioneta el último sábado y falleció producto a los tres impactos de bala que recibió este martes por la tarde. Los agresores le dispararon sin mediar palabra y escaparon, según aseguró un testigo del hecho. Aún se trata de esclarecer el móvil del crimen.

Aunque la policía maneja la hipótesis de un posible "ajuste de cuentas", la hermana de la víctima, Romina Belén Corizzo, aseguró a Crónica: "amigos de él me contaron que en Brasil asesinan a los vagabundos".

En cuanto a la versión del ajuste, manifestó: "El testigo que vio lo sucedido manifestó que no hubo discusión ni robo. Se bajaron, le dispararon tres balazos y escaparon".

En tanto, Pablo Gugliotti, amigo de la víctima durante 40 años y se comunicaba con él desde Buenos Aires, dio la misma versión a nuestro medio: "Hay gente en Brasil que le dispara a los vagabundos. Estoy seguro que no fue un ajuste de cuentas como dicen. No le robaron nada". Agregó: "Hace un par de semanas hablé con Cristian. Me comentó que había inseguridad pero nunca a este extremo".

En cuanto a las versiones de "disparos a vagabundos" en el país de Bolsonaro, Fabiano Moraes de la Embajada de Brasil en Argentina, situada en la calle Cerrito 1350, manifestó a Crónica que "nunca escuchó hablar de algo así".

Sin embargo, el diario ElPais de España publicó un informe en abril de 2013 titulado "Miedo en Brasil a una limpieza de los sin techo por la celebración del Mundial", donde aseguran que 195 vagabundos fueron asesinados en 15 meses.

"El Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, un organismo patrocinado por la Conferencia Episcopal de Brasil, se ha mostrado preocupado por una posible "limpieza social" de las personas sin techo, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol del próximo año", escribieron.

"Tenía una GoPro en su casco y fue hallado sin ella"

En medio de las hipótesis de asesinatos por una situación social o por un ajuste de cuentas, un allegado al afectado, Lincoln Grooski, mencionó que ciclistas aseguraron que Cristian tenía un casco con una GoPro en el punto de partida y fue hallado acribillado sin ella.

Familiares y amigos desconocían que la víctima tenía una cámara de este estilo. En las redes sociales, no hay registros de imágenes de Cristian tomadas y publicadas desde una GoPro.

En cuanto al resto de las conjeturas, manifestó: "En Brasil hay muchos asesinatos. Muchas personas que mueren por balas perdidas, otras que reaccionan a asaltos. Otras mueren siendo inocentes".