El hecho ocurrió en cercanías del kilómetro 36 de la Panamericana. (Captura)

Un hombre de 32 años fue víctima de un sangriento robo cuando fue a sacar plata al cajero de un banco situado en la ciudad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Cristian Eduardo López, de 32 años, se acercó a un cajero del Banco Santander Río situado en las cercanías del kilómetro 36 de la Panamericana y, mientras retiraba dinero, fue sorprendido por dos delincuentes armados, un hombre y una mujer, que lo atacaron brutalmente y le robaron 9 mil pesos.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre pero la víctima pudo obtener las imágenes de la cámara de seguridad recientemente. El archivo muestra cómo dos sujetos que utilizan un casco de motocicleta para ocultar sus identidades entran al cajero, se acercan al afectado y lo amenazan a mano armada.

En ese momento, la víctima quedó inmóvil hasta que vio que al delincuente se le cayó el cargador de su pistola y comenzó a resistirse. Los agresores le pegaron brutalmente con un casco y con el mismo artefacto que habían perdido. El afectado terminó con serios cortes en la cabeza. "La mujer no paraba de pedirle a su cómplice que me mate", detalló a Crónica.

La pelea continuó en las afueras del cajero hasta que la víctima logró separarse de los agresores y corrió a gran velocidad. Al ver que los delincuentes se subieron a la motocicleta, regresó al cajero a buscar si había quedado alguna pertenencia en el lugar.

"No es la primera vez que pasa. Fui a la comisaría y me mostraron videos de otras víctimas que sufrieron episodios similares en el mismo lugar, a la misma hora. Esta vez me tocó a mi. No puede seguir pasando. Reclamamos seguridad", sentenció la víctima.

Terminó con heridas en la cabeza.

Le pegaron con el cargador de un arma y con un casco.