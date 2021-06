Una policía denunció en reiteradas oportunidades por violencia de género y hostigamiento a su ex pareja, quien le prendió fuego su casa y continúa amenazándola en la localidad de Guernica. Atemorizada, la agente contó a cronica.com.ar que "no tiene botón antipánico ni otro dispositivo" y que incluso le sacaron su arma reglamentaria. "Necesito que vaya preso, yo perdí todo por este enfermo. Sólo falta que me mate", aseguró.

Gimena Bazante, efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de Guernica, vive un calvario desde el pasado abril cuando decidió terminar la relación con su ex pareja, Maximiliano Ricardo Yerba, de 40 años, por ejercer violencia de género contra ella.

La mujer no lo dejó ingresar más a la vivienda que ambos compartían con la hija de 4 años de ella, en esa localidad del partido bonaerense de Presidente Perón, al sur del Gran Buenos Aires. "Él llamó al 911 e inventó cosas para que lo dejara entrar aprovechándose de que soy policía", contó a cronica.com.ar.

El último 19 de abril, "ingresó a mi domicilio y mediante golpes y amenazas, me robó el teléfono celular, con el que hizo todo tipo de hostigamientos hacia mi persona y hacia mis compañeros", indicó Bazante. Según denunció, Yerba subió fotos íntimas suyas a redes sociales y envió mensajes a sus conocidos, por lo que ella solicitó medidas cautelares.

Un día después, cuando la efectivo bajó en una parada de colectivo cercana a su casa, encontró a su ex pareja "escondido y esperándola", dijo. "Mediante amenazas, él intenta retomar la relación y me extorsiona diciendo que me devolvería el celular si regresaba con él. Ante mi negativa comienza a forcejear conmigo intentando agredirme y quitarme mi arma reglamentaria", relató.

Un vecino vio el enfrentamiento y la acompañó a denunciar a la Comisaría de la Familia y la Mujer, donde pidió una restricción perimetral que luego le autorizaron.

Una de las denuncias que radicó Bazante el pasado 26 de abril.

"La UFI N°2 ordenó que me despojen de mi arma reglamentaria. Desde ese momento, continúo trabajando en la comisaría, pero en tareas no operativas", explicó Bazante. Al día siguiente, Yerba volvió a aparecerse en la parada del colectivo y ella lo denunció por desobediencia.

Si bien la agente aseguró que se acercó a la Oficina de Violencia de Género municipal a solicitar un botón antipánico o pulsera dual, ésta le informó que "no cuentan con esos dispositivos". Frente a ello, decidió ir a vivir por un tiempo con su mamá, momento en que su ex pareja le prendió fuego la vivienda.

Lo que quedó de la vivienda de Gimena Bazante en Guernica.

Ocurrió cerca de las 22 del pasado sábado 18 de mayo cuando una vecina le avisó que Yerba iba a "incendiar todo": "No lo creía capaz de tanto. Ese día saqué el auto que lo tenía estacionado afuera de mi domicilio. No funciona, ya que él me desconectó todos los cables meses antes para que no lo usara. En el trayecto, él se me apareció en varias esquinas y radiqué varios llamados al 911", dijo.

"Cuando el móvil se presenta, al decirle el nombre y demás, no lo identifican. Y dejan que este psicópata de retire del lugar aún teniendo el perímetro a mi favor", denunció Bazante. Un día más tarde, cerca de las 3 y 40 de la madrugada, vecinos le avisaron que Yerba había prendido fuego la casa y que perdió todo.

Atemorizada, la policía aseguró que lo denunció en reiteradas oportunidades con declaración de testigos, pero él continúa en libertad. "Este miércoles iba a realizar unos trámites y me siguió a bordo de su moto por varios kilómetros. No tengo botón antipánico ni ningún dispositivo. Temo por mi integridad, él me amenazó con hacerme perder todo, sólo falta que me mate", aseguró la mujer y pidió que "vaya preso porque está enfermo".

La denuncia que radicó Bazante un día antes que su ex pareja incendiara la casa.

"Con esto también se comunicó la ex mujer de él y me contó que le hizo algo similar. Además, posee una denuncia de abuso sexual de su hija. No quiero que esté tipo le haga lo mismo a otra mujeres", concluyó Bazante.

