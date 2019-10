@melinardguez

Un hombre, de unos 40 años, abusó de la hija de 6 de una mujer colombiana que lo había contratado para realizar servicios en su vivienda situada en la localidad bonaerense de San Miguel. Pese a que se realizó la denuncia policial, el hombre continúa libre y la madre de la víctima fue amenazada con ser deportada si continúa con el proceso judicial. Un grupo de allegados a las afectadas realizarán una marcha pidiendo justicia.

Luz, de 40 años, llegó a Argentina hace 4 años y se mudó a principios de año a la localidad bonaerese de San Miguel, a una casa situada en las calles Pichincha y Las Malvinas. El hombre que le alquiló ese inmueble para que vaya a vivir con sus hijas de 6 y 17 años le dejó el número de teléfono de un albañil de "confianza" por si necesitaba realizar alguna refacción. Ese mismo trabajador terminó abusando de la más pequeña de la familia.

"La primera vez que vino a casa fue para revisar cables eléctricos. Desde un primer momento, intentó ganarse mi confianza. Me dijo que era conocido por todos los vecinos del barrio y que su hijito iba al mismo colegio al que iba a ir mi nena. Además, no paraba de hablarme de su esposa", contó la mujer en diálogo con cronica.com.ar.

Cuando comenzó el año lectivo, a Luz se le complicó llevar a su hija más pequeña al colegio porque el horario de ingreso a clases era a las 8 y ella debía dirigirse hacia el trabajo a las 6. Por lo tanto, contrató a la esposa del albañil para que la cuide durante esas dos horas y la lleve a la escuela.

"Desde ese momento mi hija comenzó a comportarse de manera muy rara: comenzó haciendo dibujos muy extraños, lloraba, gritaba y hasta llegó a autoflagelarse con una aguja. Un día, la encontré sin bombacha y con manchas de esmalte desde su vagina hasta sus tobillos. En ese momento, comencé a interrogarla con mayor dureza", relató.

"El papá de ... me tocó, me tocó mis partes íntimas. Cuando su mujer se enfermó, se fue al médico y me dejó sola con él. Ese día me tocó. Yo apretaba mis piernas para que no me toque más pero el se reía y no paraba. Me dijo que ese iba a ser nuestro secreto y me amenazó. Me dijo que si yo te decía algo, no me ibas a creer y me ibas a matar a golpes", confesó la nena frente a su hermana mayor y su madre quebrada en llanto.

Tras el impactante relato, la colombiana se dirigió de inmediato a hacer la denuncia a la Comisaría de la Familia y la Mujer de San Miguel. Según sus dichos, le comunicaron que "no podían hacer nada porque se trató de un abuso menor". Luego, le advirtieron que si insistía con el proceso podría causar su propia deportación.

"Encima que este hombre se aprovechó de mi hija, yo soy la que paso a ser la victimaria, no lo puedo creer. Afortunadamente, pude hablar con los vecinos y con los padres de otros alumnos del colegio: ellos me creyeron y hasta me contaron que este sujeto acosó a otras nenas", manifestó.