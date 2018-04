Analía Arias tiene un hijo de 10 años. Su nombre es Thiago Farias, el cual debido a sufrir bullying por parte de sus compañeros, tuvo que pasarte al turno mañana de la Escuela N° 6 de Matheu, en Escobar. Su madre, en diálogo exclusivo con Crónica, relata: "Al ser morocho sufre de discriminación hace mas de un año", y asegura que sufre tanto, que su hijo "se escapo de mi casa porque no quería ir a la escuela. Lo tuve que buscar cuatro horas" expresa Analía casi entre lagrimas.

Cuando explica acerca de los hechos puntuales que viene sufriendo el menor, dice: "Los compañeros le dicen cosas como 'negro de mierda', 'andate a África', 'negro sucio', negro esto, negro lo otro", pero a medida que sube la intensidad de la conversación, cuenta que "lo empujan, le rompen la carpeta y hasta le sacan la mochila".

Al consultarle si intentó hablar con las autoridades de la institución, contestó que la directora de la escuela, llamada Maria José Boichuca, "se me rie cuando se lo cuento, y la única solución que me dio es cambiarlo de turno".

También, aclaró que "intenté hablar con las madres, pero te burlan y te dicen que no es culpa de sus hijos, porque encima al mio no es al único que molestan, pero bueno yo solo habló por mi hijo".

"Yo quiero que esto se termine, pero no solo por mi, por los chicos que sufren bullying. mi hijo hoy no quiere ir más al colegio, y tengo miedo que en este nuevo turno le hagan lo mismo. No soporto ver a mi nene así" cerró.