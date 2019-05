"No quiero ser el próximo Fernando Pastorizzo", manifestó un joven de 20 años, que denunció a su ex novia por violencia y a las amigas de ella por golpearlo en un conocido boliche de Gualeguaychú, la misma ciudad entrerriana en la que Nahir Galarza asesinó de dos disparos a su pareja.

Matías Alejandro, padre de una nena de 3 años y de una de 2, se separó de la madre de sus hijas hace dos años y denunció que desde entonces es víctima de violencia. Además, acusó ante la justicia a las amigas de su ex pareja, también de 20, por golpearlo brutalmente el último domingo a la madrugada en el boliche "Toto Disco", situado en la calle 25 de Mayo al 120.

Según relató el afectado, estaba bailando junto a sus amigos cuando las amigas de su ex novia lo increparon y le dieron una paliza. Luego de atacarlo, las acusadas denunciaron ante el personal de seguridad que el joven las había golpeado. Sin embargo, los agentes, que habían visto toda la secuencia, desestimaron la versión de las chicas.

"No es la primera vez que mi ex novia manda a sus amigas a pegarme. Me rompieron la boca, quedé ensangrentado. Necesito contarlo para que esto no pase a mayores. Todo esto se va a terminar, no me voy a callar más la boca. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que me dejen en paz. No quiero ser el próximo Fernando. ¿Se acuerdan de él? Bueno, me está pasando lo mismo", manifestó en referencia al joven que, antes de ser asesinado, fue golpeado por una amiga de Nahir Galarza en un boliche la noche de Navidad, cuatro días antes del crimen.

Víctima de violencia

Fravega, además de ser víctima de las amigas de su ex novia, manifestó que la joven de 20 años suele atacarlo y expresó que la acusada se encarga de difamarlo en las redes sociales. Agregó que su ex pareja también intenta impedir que visite a sus hijas.

"Le dice a sus amigas que no me hago cargo de las nenas, les llena la cabeza y las manda a pegarme. La verdad es que, cada vez que voy a buscarlas, me dice muchas cosas. Vivo amenazado. Recibo amenazas de ella y de sus amigas a través de las redes sociales. Dicen que me van a matar", manifestó el joven.

Agregó: "Esta chica me escracha en todos lados, dice cosas falsas sobre mí, me difama. Por eso, decidí salir a hablar. Las amenazas de muerte son constantes. Saqué capturas de pantallas de todas las intimidaciones", y pidió desesperado que la justicia intervenga en la situación y tome cartas en el asunto.

En tanto, el joven de 20 años, se manifestó también en las redes sociales, donde aclaró: "No me estoy victimizando, solo me cansé de recibir amenazas. No es la primera vez que me pegan. Si hubiera sido al revés, sería todo diferente".

Continuó: "Me sobran huevos para decir que soy un buen padre, trabajo y estudio para poder ser alguien el día de mañana. Nunca tengo tiempo para nada y les molesta que salga a tomar algo un fin de semana".

Finalmente, compartió las imágenes de las consecuencias de los golpes que recibió en el boliche de Gualeguaychú. En uno de sus posteos, también se comparó con el joven asesinado el 29 de diciembre pasado en la ciudad entrerriana, Fernando Pastorizzo. La situación por la que pasa Matías fue denunciada en la Comisaría Nº4 de la localidad mencionada.

La denuncia contra su ex novia, madre de sus dos hijas.