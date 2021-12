Claudia Toledo, abuela de un niño de 9 años habló con cronica.com.ar y pidió Justicia ya que el abusador de su nieto, quien lo habría abusado desde los cuatro, fue beneficiado con prisión domiciliaria por "depresión". La denuncia fue realizada en la comisaria del Menor, en La Rioja capital, caratulada por abuso contra la integridad sexual con acceso carnal.

"El niño estaba haciendo la tarea con la pareja de su papá, cuando en la conversación contó que su padrastro le tocaba la entrepierna, que lo ponía boca abajo cuando la mamá salía a tender la ropa o hacer las compras. Muchas cosas aberrantes y muy tristes todo lo que ha contado", sentenció la abuela del menor. A partir de su testimonio, se estima que los abusos habrían comenzado desde que asistía al jardín, es decir, entre sus 4 o 5 años, contó.

.

Una vida de abusos

Según contó la mujer, al año del nacimiento de su nieto, su hijo se separó de la madre de este. Al poco tiempo la mamá del menor se juntó con una nueva pareja con la que se fueron a convivir. Ahí fue cuando comenzó la relación conflictiva con el el padrastro del menor.

"Mi hijo nunca podía ver al nene porque la nueva pareja no quería que se acercara ni a él ni a ella. Tenía mucha rabia hacia mi hijo", relató Toledo a este medio.

En agosto del 2020 la mamá del niño falleció, razón por la que el papá del menor en febrero de este año decidió llevarse al nene a vivir con él, porque en el cuidado compartido con la abuela materna, lo veía mal, contó Clauda."Tenía problemas para expresarse, se orinaba encima, estaba alterado, y además estaba muy atrasado en la escuela, tenía una conducta rara", comentó.

En ese contexto, un día el menor hacía la tarea junto a la pareja de su papá cuando no aguantó más y contó el calvario que había padecido desde hacía años. "En la conversación el niño se larga a llorar, y logró hablar. Contó todo, que su padrastro le tocaba la entrepierna, que lo ponía boca abajo cuando la mamá salía a tender la ropa. Muchas cosas aberrantes y muy tristes todo lo que ha contado", sentenció la abuela del menor. Los abusos habrían comenzado desde que asistía al jardín, es decir, entre sus 4 o 5 años, contó.

El 5 de julio de este año, el papá del niño realizó la denuncia en la comisaria del Menor, en tanto el 12 de julio el acusado fue detenido. Sin embargo, el 18 de noviembre el abusador fue beneficiado con prisión domiciliaria por depresión. "Todos los vecinos me dicen que él sale a la calle como si nada, porque no tiene ni tobillera, ni custodia policial, y eso no puede ser", afirmó la abuela.