Cuando el sábado pasado Carolina Estefania Vega, abrió la puerta de su vivienda situada en la localidad de Bahía Blanca, luego que tocaran el timbre, no la sorprendió encontrar del otro lado a su ex pareja, al que ya había denunciado por violentos episodios, armado con un machete, con el que la habría atacado salvajemente a ella y a su novio, delante de sus hijos, provocándoles distintos cortes en la cara y el cuerpo.

En diálogo con cronica.com.ar, Vega contó que hace cuatro años que se separó del presunto agresor identificado como Rubén Tabaris, con quien tuvo tres hijos de 10, 7 y 6 años, luego de estar doce años en pareja. Sin embargo, según sostuvo la entrevistada, la relación que mantuvieron estuvo minada de episodios de violencia de género de los que fue víctima. "Yo había tenido gemelos en mi último embarazo, pero uno lo perdí como consecuencia de los golpes que me dio", remarcó.

Al ser consultada sobre el número de veces que denunció a su ex pareja ante la Justicia, Vega respondió con total soltura, "Fácil desde el 2009 que lo vengo denunciando. Tengo más de diez denuncias seguro, tanto por agresión verbal como física", puntualizó. Vega es oriunda de la provincia de Salta donde están sus raíces y su familia, por eso, contó que el papá de sus hijos se aprovechaba de su estado de vulnerabilidad para "echarla de la vivienda que compartían, además de golpearla" cuando él se enojaba o discutían. En medio de ese difícil contexto, hace cuatro años que logró separarse del papá de sus hijos, aún así, los conflictos no cesaron.

Hace un tiempo que el denunciado se enteró que está en pareja, entonces se mudó al lado de la vivienda en la que vive Estefanía junto a sus hijos, y ahí comenzaron nuevamente las manifestaciones de violencia.

"Cuando se entera que vuelvo a hacer mi vida, vuelve al domicilio de al lado, y empieza una perscución constante de amenazas, e insultos", contó la mujer.

Cómo fue el ataque

El sábado pasado, su ex pareja la habría amenazado usando como intermediarios a sus pequeños hijos. "Mis hijos me cuentan que él les dijo que los iba a robar y que a mí me iban a hacer pasar por loca", relató Estefania. Ante estas violentas declaraciones, una vez más, Estefanía se acercó a la comisaría de la Mujer donde denunció las amenazas, y pidió una restricción perimetral aunque se la habrían negado por falta de pruebas.

No obstante, el sábado a la noche Estefanía estaba junto su pareja e hijos en su casa a donde había vuelto luego de hacer las compras, cuando tocaron el timbre. Al abrir se encontró a su expareja armado con un caño de pileta de pelopincho, junto a sus dos hijos mayores, de 25 y 26 años, que "querían ingresar al domicilio", detalló.

"Uno tenía un machete, y el otro un caño de gas", remarcó. Uno de los hijos de su expareja con uno de los objetos que llevaban encima, le habría dado un golpe en la parte izquierda del cuerpo, que le originó un corte en el pómulo.

"Ahí se me viene encima mi ex pareja, entonces yo pongo las manos y me las corta del golpe", agregó. En ese instante recibió otro golpe en el ojo, con la punta del caño de gas, que le hizo perder el conocimiento y se desmayó. Al escuchar los gritos, su pareja corrió a asistirla, y "lo golpearon con el machete provocándole un corte entre el hombro y el cuello", contó Estefanía.

Los niños fueron testigos de toda la violenta secencia. "Los chicos gritaban, estaban asutados, pedían-Papá por favor no le hagas nada a mamá-", relató la mujer.

La situación tuvo un punto final cuando acudieron patrulleros policiales, y detuvieron a todos los atacantes. Por su parte, Estefanía fue trasladada al Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde quedó internada y recibió el alta el domingo pasado.