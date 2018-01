Armar un viaje para cualquier persona representa una satisfacción y a su vez implica un gasto económico del cual uno mismo saca provecho a nivel emocional. Pero en algunas ocasiones, las complicaciones en la salud juegan una mala pasada y no sólo se tiene que lidiar con ello sino que las agencias de viajes lucran con tal situación a tal punto que generan un perjuicio financiero.

Ese es el caso de Vanina Alejandra Tarruella, quien se comunicó con Cronica.com.ar para denunciar la estafa que le causó la agencia de viajes online Avantrip.com.

La joven de 29 años había contratado un vuelo con la empresa desde Buenos Aires a Bogotá para el 6 de diciembre. Pero luego de sufrir una fractura en la columna vertebral L5, el médico traumatólogo le indicó reposo absoluto por tres meses a partir del 27 de noviembre. A su vez, programó la cirugía en el Sanatorio Finochietto para el 12 de diciembre, la cual paradójicamente debió adelantarse para el 6 de diciembre, mismo día que partía el vuelo, por los intensos dolores de la paciente.

“Me pusieron dos clavos para arreglar la fractura y un gancho que separa las vértebras para descomprimir las raíces de los nervios ciáticos”, comentó Vanina, y agregó que “era de carácter urgente la operación”.

En cuanto al comportamiento de Avantrip.com, la joven afirmó: “Las respuestas me sacaron de quicio, porque te patean la pelota todo el tiempo. Yo planifiqué varios viajes con otras empresas y esta fue la única agencia que se comportó así, porque el resto me hizo la devolución lo más bien”.

“Tengo todos los certificados que avalan el reintegro de los $10.800 que me costó el vuelo. Llamé muchas veces, ya les adjunte vía mail todos los papeles necesarios que me pedían y aun así no me quieren devolver lo que me corresponde”, se lamentó Vanina.