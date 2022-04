Una joven de 25 años fue atacada a golpes y puñaladas por una chica trans menor de edad y su grupo de amigas, a la salida de un boliche en la localidad de Charata, provincia de Chaco.

En diálogo con cronica.com.ar, la víctima Cintia Marianela Ledesma, contó que la golpiza tuvo lugar el pasado 27 de febrero, cuando salía del local bailable "Prada".

"La chica trans es identificada como Hugo González, pero en redes sociales se hace llamar Yaqui González", remarcó Ledesma, quien decidió romper el silencio y hablar para que no haya más víctimas. Es que luego del ataque que ella sufrió, dos meses después, salió a la luz otra golpiza que protagonizó su misma agresora quien está en libertad por ser menor de edad.

"Yo quiero que la Justicia haga algo y que no vuelva a pasar lo mismo. Porque ya pasó. Nos podrían haber matado", sentenció.

Cómo fue el ataque en patota

"Cortaron la luz en toda la ciudad, entonces me estaba retirando del boliche para irme a mi casa, cuando veo que esta chica trans le estaba pegando a otra. Había un tumulto de gente en la calle. Yo ya me estaba yendo en mi moto, cuando me doy cuenta que mi cartera se había enganchado en el zapato de la chica trans, entonces no me podía retirar. Le pido amablemente si se podía correr, y me empieza a gritar que yo le había pegado. No alcancé a responderle que ya lo tenía encima, pegándome", relató Ledesma, quien hizo la denuncia en la denuncia en la comisaría Segunda de Charata.

Las dos víctimas.

"Dejó a la otra chica y se me vino encima. Me agarró de los pelos, me pateaba, me golpeaba en la cabeza y en la cara", relató la entrevistada sobre el ataque brutal que sufrió a manos de un grupo de aproximadamente cinco chicas.

"Me empujó, caí al suelo, y nadie me ayudaba. Entonces empiezo a sentir que eran muchos golpes que venían de muchos lados", contó. También recordó que "nadie se metía". Eran cinco chicas contra ella indefensa, tirada en el piso. "Se cansaron de golpearme", sostuvo. Cuando todo parecía haber concluido, "la chica trans volvió con un puñal y me dio tres puntazos en la espalda, pero como intenté cubrirme me dio en el brazo y en el codo. Por suerte no fueron tan profundos", agregó.

Una persona la ayudó a levantarse y la llevó al hospital Enrique V de Llamas en estado de inconsciencia y con la cabeza "abierta" y el cuerpo lleno de "marcas de tacos". Ledesma no tiene un recuerdo continuo de aquel episodio, sino que son flashes inconexos que toman mayor relevancia a medida que aparecen registros fílmicos del ataque.

En cuanto a la presunta agresora, la misma fue detenida tras la última golpiza a una joven de 24 años que tuvo lugar el domingo pasado, anque a las pocas horas la dejaron en libertad por ser menor de edad.

Cintia Marianela Ledesma no es la única víctima:

Cabe destacar que Cintia Marianela Ledesma no es la única víctima. Gimena Cabrera, es una joven de 24 años que fue brutalmente agredida el domingo pasada a la madrugada a la salida del boliche por un par de chicas trans, una de las cuales fue la agresora de Ledesma.

Cabrera debió ser internada en el Hospital 4 de Junio de la ciudad Termal, donde permaneció hasta el lunes pasado, y donde le diagnosticaron fisura de pómulo.

Sobre aquella violenta madrugada, Cabrera contó. “Esa noche salí del boliche con unos compañeros cuando me interceptaron dos chicas trans, acompañadas de otras dos”. Allí la habrían increpado preguntándole si tenía problemas con sus primas. “Les dije que, si yo tenía algún problema con una chica que me mencionaron, era cosa mía y de ella, para que nadie se meta”, contó Cabrera, según consignó Diario21.Tv.

Gimena Cabrera, otra de las víctimas (Gentileza Diario21.tv).

Tras este intercambio, Gimena se alejó. Aunque momentos después volvieron a llamarla. “Me pregunta qué problema tenía yo con otra de las chicas que estaba ahí. Y le dije que no tenía ningún problema con ninguna de ellas”, aseguró.

“Cuando quiero darme vuelta para irme, esta chica trans me metió una cachetada, y por reacción se la devolví”, agregó. La violencia cada vez aumentó más.

"La chica trans se prende de mi cabello y empieza a pegarme. A la mitad de la pelea, se mete la otra chica trans que estaba ahí, que también me pegó, me metió una piña en la cara y me pateaba”, detalló la joven golpeada quien deberá someterse a más estudios médicos para chequear el estado de su salud.