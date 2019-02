La policía debió tomarse licencia psiquiátrica.

Una policía de 27 años denunció a su padrastro de 52, quien trabaja como chofer en un transporte escolar de chicos con capacidades diferentes, por haber abusado de ella y de su hermana discapacitada de 26 cuando ambas eran menores y residían en una vivienda de Ezeiza. Además, manifestó que su madre también lo acusó por violencia de género. La joven decidió hablar debido a que los recuerdos la afectaban a tal punto que vivía medicada y hasta debió solicitar licencia psiquiátrica en su trabajo.

Florencia Cañete manifestó a Crónica que fue abusada por su padrastro, Oscar Cañete, en reiteradas ocasiones desde sus 10 años hasta los 13 y, en ese momento, pensaba que le ocurría por "ser adoptada". Al crecer, se fue a vivir a Monte Grande y perdió contacto con su familia. Sin embargo, debió comunicarse con ellos porque "los recuerdos le hacían mucho daño".

La víctima decidió hablar con su madre y con sus familiares más cercanos y realizó la denuncia ante la Comisaría de la Familia y de la Unión situada en Ezeiza. Su progenitora también acusó al hombre ante la justicia y se escapó de su vivienda junto a su otra hija, que padece un retraso y discapacidad motriz y que también reveló haber sido abusada.

"Mi madre está escondida con mi hermana. Le conté que no paraba de vomitar desde que recordé lo que me había pasado de chica. Las tres fuimos víctimas de mi padrastro. En una ocasión, intentó prendernos fuego", manifestó.

También recordó: "Me llevaba a su habitación, cerraba la puerta con llave, me desnudaba, me manoseaba y me obligaba a practicarle sexo oral". Además, manifestó tener miedo y sentirse desamparada porque, pese a las denuncias, el acusado sigue en libertad.

El acusado permanece en libertad.

Desgarrador relato

La víctima denunció a su padrastro ante Crónica, ante la justicia y también lo hizo con los familiares del hombre. Florencia relató a parientes cercanos el calvario que vivió cuando tenía 10 años a través de WhatsApp y confió alguna de las escalofriantes conversaciones a nuestro medio.

En las conversaciones, manifiesta que al recordar que fue abusada, entró en estado de shock. "A mi mamá siempre la molió a golpes pero ella estaba ciega. Yo decidí alejarme. De chica no pude hablar y pensé que me pasaba por que era adoptada. Vivía amenazada", explicó.

Además, confiesa estar pasando por el peor momento de su vida y que su crisis también afecta a su hijito. "Tengo miedo por mi nene, por mi mamá y por mi hermana. Necesitamos que se haga justicia", dijo a nuestro medio.