La víctima difundió los chats con la acusada.

Una joven de 24 años denunció a Crónica que una "psicópata" de Lomas de Zamora la hostiga, escracha y amenaza desde hace más de cuatro años. "Me hackeó todas las redes sociales, utiliza mi foto y dice que soy prostituta. Difunde la foto de mi marido y lo difama diciendo que es golpeador y violador de menores. Mi hijo de 7 años ya no puede ir al colegio", relató.

La víctima, Chantall, manifestó que conoció a la acusada hace cuatro años en el jardín de su hijo y, dos meses después de que comenzaron a hablar, la sospechosa se acercó al marido de la denunciante, intentó provocarlo y le mostró los senos. El hombre de 37 años la rechazó y, desde allí, la familia afectada comenzó a vivir una "pesadilla".

La joven asegura que Leticia fue citada por la policía y prometió "dejar de molestarla" ante los efectivos. Sin embargo, el calvario no termina. "Es una cosa de locos, no me deja vivir en paz. Está arruinando mi vida y la de mis hijos", agregó.

"Hace cuatro años no tengo vida. Me hackeó el Facebook y lo usa ella diciendo que soy prostituta", denunció.

Amenaza con difundir fotos eróticas de la víctima.

Contó también que uso las fotos de sus hijos y dice que son "enfermos mentales. Divulga que mi esposo es un golpeador, acosar y violador de menores. No hay ninguna denuncia en mi contra".

Envió mensajes a nuestro medio para denunciar al hombre.

Lo acusa de golpeador.

Se ríe al ver la foto del hombre difundida por las redes.

Tras las falsas acusaciones, generó terror en el colegio del menor.

Le envió fotos de su hijo con iconos amenazantes.

Agregó que la acusada de 45 años se encarga de difamarla a ella y a los miembros de su familia a través de las redes sociales y por los grupos de WhatsApp de padres del colegio. "Mi hijo dejó de asistir a clases porque los padres dicen que van a pegarle a mi esposo. ¿Cómo le explico a un nene de 7 años que su papá no es un violador?", se cuestionó.

La denunciante aseguró que bloqueó a la agresora en reiteradas ocasiones del WhatsApp pero la acusada se las ingenia en conseguir nuevos números. También le envía mensajes de texto.

La bloqueó desde diferentes números.

La acusada se ríe del calvario que generó.

La hostiga por mensajes de texto.

Realizaron la denuncia en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora, en la UFI N° 27 y la UFI N°1.