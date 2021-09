En América Latina, un promedio de 1 de cada 3 mujeres padece violencia física o sexual. El caso de Mara Díaz, está dentro de ese doloroso y lamentable porcentaje. Cuando quiso terminar la relación con su ex pareja, él se negó y la atacó a golpes, contó en diálogo con cronica.com.ar.

La joven denunciante tiene 18 años y está en su último año de colegio en la secundaria. Desde hacía cinco años que "salía" con el papá de sus dos hijos de 2 y 3 años, a quien conoció por Facebook y sobre quien hoy pesa una denuncia por violencia de género realizada en la comisaría 10 de Lomas de Zamora.

"Él me pegó y me sacó los chicos y no me los quiere dar", dijo Mara a este medio. Tal es así que desde hace una semana que no sabe nada sobre sus hijos. "No sé como están ellos porque no los puedo ver", dijo y sostuvo que teme por la integridad de los pequeños ya que expresó que su ex pareja "vive drogado y no hace nada". A la vez, que lo acusó de actuar en complicidad con su familia, que no sólo lo encubre, sino que también la amenaza a ella.

"Me quise separar, él no quiso y me pegó. Me tiró al piso y me empezó a dar patadas en mis partes íntimas y en la cabeza", contó Mara a este medio, quien además agregó que el agresor "estaba empastillado", al momento que la atacó.

Como consecuencia de la golpiza de la que fue víctima Mara, tuvo que estar cuatro días en reposo "porque no se podía mover". Según manifestó fue un patrullero al que llamaron los vecinos, los que la alcanzaron hasta la comisaría para que haga la denuncia.

"Me quedó toda la pierna morada", remarcó. No obstante, la joven de 18 años afirmó que no es la primera vez que él la golpea. En otras oportunidades, relató que la encerró "y me re cago a palo, delante de mi hijo", detalló. También en otro ataque, el denunciado le clavó una tijera en la pierna y le rompió su DNI y la tarjeta Alimentar de los chicos, expresó Mara.

La denuncia realizada en la comisaría 10 de Lomas de Zamora.